Temptation Island, anticipazioni: Anna sconvolta, arriva il falò di confronto di Diandra e Valerio (VIDEO)

Nuova delusione in arrivo per Anna a Temptation Island: ecco cosa succederà nella quarta puntata di Temptation Island che andrà in onda il prossimo martedì su Canale 5.

La quarta puntata della nuova edizione di Temptation Island andrà in onda martedì 1 ottobre 2024 in prima serata su Canale 5. Stando alle anticipazioni, pubblicate sulla pagina ufficiale Instagram del programma, Anna Acciardi rimarrà scioccata dal comportamento del suo fidanzato Alfred Ekhator e arriverà la resa dei conti per Diandra Pecchioli e Valerio Palma.

Le anticipazioni della quarta puntata

Cresce l'attesa per la nuova puntata di Temptation Island, che si preannuncia ricca di colpi di scena. Le anticipazioni svelano, infatti, che andrà in onda finalmente il falò tra Diandra e Valerio. Un confronto anticipato voluto fortemente dall'uomo, deluso e amareggiato per alcune dichiarazioni rilasciate della fidanzata sulla loro relazione e su un suo possibile trasferimento a Brindisi.

"Voglio il falò immediato, subito! Non ci sono altre spiegazioni da darsi eh, quindi voglio il falò con Diandra immediatamente. Non è una sfida, qui non è un gioco: tu stai bene così? Allora ti do quello che vuoi, ognuno per i cazz* suoi!" ha dichiarato Valerio furioso nel villaggio delle tentazioni. Diandra accetterà il falò di confronto richiesto dal suo compagno?

Video choc per Anna

Le cose non si metteranno per niente bene neanche per la coppia formata da Anna Acciardi e Alfred Ekhator. La giovane si ritroverà a vedere un video choc del fidanzato, uscito in esterna con la tentatrice Sofia: che sia arrivato il primo bacio tra i due? Il filmato sarà davvero sconvolgente, al punto che le altre fidanzate di Temptation Island inviteranno Anna a lasciare il pinnettu. Cosa sarà successo?

Il quarto appuntamento di Temptation Island sarà fondamentale per il percorso dei protagonisti della nuova edizione. Antonio sarà sempre più distante da Titty, Millie non riuscirà a nascondere la sua delusione per il comportamento di Michele e una coppia vedrà precipitare gli eventi inesorabilmente. Di chi si tratta? Ricordiamo che, con l'uscita di scena di Fabio e Sara, le coppie ancora in gioco sono: Titty e Antonio, Millie e Michele, Diandra e Valerio, Anna e Alfred, Federica e Alfonso e Giulia e Mirco.

