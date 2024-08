Temptation Island, ''Jenny? Non doveva perdonare Tony'': parla un’ex volto del programma di Canale 5

Gossip TV

Gabriela Chieffo, ex protagonista di Temptation Island con il fidanzato Giuseppe Ferrara, commenta la coppia formata da Jenny Guardiano e Tony Renda.

Tutto pronto per la nuova edizione di Temptation Island a settembre, che torna in prima serata su Canale 5, ma nel frattempo si parla ancora dei protagonisti dell’edizione di luglio. Gabriela Chieffo, ex volto del reality show delle tentazioni dice la sua su Tony Renda e Jenny Guardiano, senza dubbio una delle coppie più amate e controverse che hanno diviso il pubblico.

Temptation Island, Gabriela Chieffo commossa d Siria e Matteo

Manca sempre meno alla mesa in onda della nuova edizione di Temptation Island. La data di debutto ufficiale su Canale 5 è stata svelata e, nel frattempo, il pubblico del reality show condotto da Filippo Bisciglia continua a parlare dei volti dell’edizione di luglio che hanno lasciato non poche polemiche con i loro percorsi tra i telespettatori. La coppia che forse più di tutte ha commosso e fatto sognare, dopo un percorso particolare che sembrava portarli a dividersi per sempre, è quella formata da Siria e Matteo. Anche Gabriela Chieffo, ex concorrente di Temptation Island, è rimasta molto colpita da loro.

“Siria ha fatto una dieta, ha perso tanti chili. Inizialmente non la capivo come coppia perché vedevo che lei basava tutta la sua personalità su. quei chili che ha perso. Poi non capivo se lei fosse ancora innamorata o se volesse la sua libertà dopo aver acquisito più autostima. Quindi non capivo se lei in realtà amasse ancora questo ragazzo poi al falò mi sono ricreduta totalmente, mi sono emozionata. Ho pianto tantissimo. E’ stato un falò sentito, si sono guardati e si sono detti tutto, sono stati la coppia più bella dell’edizione. Loro hanno realmente capito i loro problemi e gli è servito molto”.

Gabriela ha commentato così questa coppia ospite di Giada De Miceli nel programma radiofonico Non succederà Più, ammettendo che per alcuni tratti la storia del dimagrimento l’ha fatta avvicinare a Siria, ma di aver capito solo all’ultimo momento quanto la ragazza fosse ancora innamorata del suo Matteo.

Temptation Island, Gabriela Chieffo commenta il percorso di Jenny e Tony

Altra coppia che ha tenuto banco tra i fan di Temptation Island è senza dubbio quella formata da Jenny Guardiano e Tony Renda. Il deejay siciliano ha confessato la sua doppia vita, si è divertito come non mai nel villaggio dei fidanzati ed è poi tornato da Jenny, ammettendo al falò di confronto finale di aver sbagliato tutto con lei, mentre la sua fidanzata si è trasformata in una donna forte e decisa. Secondo Gabriela, tuttavia, Jenny non avrebbe dovuto perdonare il suo fidanzato.

“Tony mi ha fatto ridere. Non è stato bello per lei scoprire la doppia vita di Tony ma ha avuto coraggio a perdonare. Non credo a 42 anni cambi carattere. Penso che adesso stanno bene ma chissà se durerà questa stabilità. C’è il rischio che lui possa ricadere nei suoi errori. Secondo me non doveva perdonarlo, doveva fare la sua vita. Mr Hyde uscirà di nuovo fuori. Jenny mi piace tantissimo, spero per lei di no”.

Il pensiero della partenopea è stato condiviso da tanti fan del programma, che hanno trovato una pessima idea quella di Jenny, certi che Tony non sia disposto a cambiare come abbia detto più volte. La coppia, tuttavia, è molto serena e sembra che abbia trovato il loro equilibrio lontano dalle telecamere.

Scopri le ultime news su Temptation Island.