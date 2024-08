Temptation Island, ecco quando inizia la nuova edizione: la data

News TV

Svelata la data d'inizio della nuova edizione di Tempation Island.

Grazie alla straordinaria popolarità di Temptation Island, Canale 5 ha deciso di lanciare una versione autunnale del celebre forma che tornerà in onda ancora prima di quando era previsto inizialmente.

Temptation Island: al via il 10 settembre 2024

Secondo le indiscrezioni riportate da Il Vicolo delle News, la nuova edizione del docu-reality dovrebbe andare in onda a partire da martedì 10 settembre 2024. Le registrazioni delle nuove puntate, quindi, potrebbero iniziare intorno al 23 agosto, mantenendo un calendario serrato per offrire al pubblico nuovi episodi in tempi brevi.

L’edizione autunnale di Temptation Island sarà composta probabilmente da sei puntate, promettendo ancora una volta di offrire al pubblico italiano storie avvincenti e momenti di grande tensione emotiva, rinnovando l’appuntamento con un format che continua a catturare l’attenzione degli spettatori. La conduzione del viaggio dei sentimenti di Canale 5, è affidata, come di consueto a Filippo Bisciglia.

Quest'anno, l’edizione estiva del reality show, trasmessa dal 27 giugno al 25 luglio, ha ottenuto risultati eccezionali in termini di ascolti, stabilendo nuovi record e confermandosi come uno dei programmi più seguiti dal pubblico italiano.

E’ un programma estivo, leggero. Con tutto quello che succede, non guasta. Poi la gente si identifica, vede quello che potrebbe capitare al vicino di ombrellone. Il fenomeno è questo. Le ragioni? La prima è che le persone si immedesimano, siamo stati tutti vittime e carnefici. Temptation racconta temi larghi che accomunano chi sta insieme, non sono l’amore, la fine dell’amore, le corna. Al centro ci sono le coppie“, ha dichiarato Raffaella Mennoia, tra gli le autrici del programma.

La recente edizione di Temptation Island, è stata la più vista di sempre, toccando picchi dal 31 al 38% di share. Ecco cosa ha dichiarato il direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri:

"Maria De Filippi e i suoi programmi vanno dritti al cuore del telespettatore, e ne rivelano anima, desideri, passioni, idiosincrasie. Sentimenti declinati in ogni aspetto, che nel caso del fortunatissimo “ Temptation Island” raccontano senza pregiudizi le tante sfumature delle relazioni amorose. L’impegno e la professionalità di Maria De Filippi sono elementi preziosi, irrinunciabili e di grande impatto valoriale: peculiarità uniche, per le quali ringraziamo lei e il suo solidissimo team"

Scopri le ultime news su Temptation Island.