Temptation Island, Gabriela Chieffo critica Lino Giuliano, ma i fan attaccano: "Giuseppe faceva lo stesso" e lei sbotta

Gossip TV

Sui social, Gabriela Chieffo ha criticato Lino Giuliano, protagonista dell'attuale edizione di Temptation Island, ma i fan le hanno fatto notare che con lei Giuseppe Ferrara, il suo fidanzato, si comportava allo stesso modo. Ecco la risposta piccata di Gabriela!

La nuova edizione di Temptation Island sta riservando non poche sorprese e diversi ex personaggi legati al reality di Canale5 condotto da Filippo Bisciglia non perdono occasione per seguire le vicende sentimentali dei protagonisti di questa edizione. In particolare, nella quarta puntata, andata in onda ieri, giovedì 18 luglio, protagonisti sono stati Lino Giuliano e Alessia Pascarella. Per la quinta volta, Alessia ha chiesto il falò di confronto, per chiarire con Lino quali fossero le sue intenzioni, vista la vicinanza del fidanzato con la tentatrice Maika. Le vicende della coppia hanno appassionato i fan della trasmissione e anche Gabriela Chieffo, ex protagonista dell'edizione 2023, ha commentato la situazione tra Lino e Alessia, criticando fortemente il primo. Peccato che sui social le sue parole abbiano scatenato le accuse dei followers che le hanno fatto notare la somiglianza tra Lino e Giuseppe Ferrara, suo futuro sposo.

Temptation Island, Gabriela Chieffo critica Lino Giuliano, ma i fan insorgono: "Giuseppe era uguale a lui"

Nella scorsa edizione di Temptation Island anche Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara erano entrati nella trasmissione con motivazioni simili a quelle che hanno spinto Lino e Alessia a partecipare. Nel caso di Giuseppe, inoltre, il ragazzo era già stato beccato più volte dalla fidanzata a chattare su siti di incontri con il nickname American boy, scatenando la rabbia di Gabriela.

Durante il loro percorso nel programma, Gabriela aveva notato che Giuseppe non aveva alcun rispetto per lei e non era pentito dei suoi precedenti comportamenti. Stanca della situazione, Gabriela aveva chiesto il falò di confronto anticipato e aveva deciso di chiudere con Giuseppe. A sorpresa, Filippo Bisciglia aveva annunciato che il loro "viaggio nei sentimenti" non era ancora terminato e, infatti, Giuseppe aveva chiesto perdono alla fidanzata, proponendole di ricominciare e darsi una seconda possibilità. Ospiti poi a settembre a Uomini e Donne, Giuseppe aveva stupito tutti chiedendo ufficialmente a Gabriela di diventare sua moglie.

Ieri sera, Gabriela Chieffo, come molti altri ex protagonisti del reality, ha assistito alle dinamiche tra Lino e Alessia e ha criticato molto il primo, affermando che "Lino = schifo totale". Queste parole sono state pubblicate da Gabriela in una storia su Ig e immediate sono state le reazioni dei fan di Temptation Island. I followers, infatti, hanno fatto notare a Chieffo che anche il suo fidanzato all'epoca del percorso nella trasmissione si era comportato allo stesso modo. "Giuseppe era uguale", le hanno scritto, provocando la reazione piccata di Gabriela.

Quest'ultima, infatti, ha deciso di pubblicare altre stories sui social, screenshottando i commenti ricevuti e rispondendo in difesa del fidanzato. Secondo Gabriela, infatti, anche se Giuseppe aveva sbagliato, non si era avvicinato al comportamento ignobile di Lino con Alessia e verso la fidanzata del barbiere aveva espresso tutta la sua solidarietà:

"Giuseppe ha fatto schifo sicuramente ma non si è avvicinato minimamente a quello schifo di viscido. E il falò me l’ha chiamato lui, non che lo ha rifiutato cinque volte. Mi richiamò anche per la seconda volta per chiedermi perdono, non è andato dalla tentatrice. E dimenticavo, non ha mai avuto tutto quel contatto fisico se no le mani gliele tagliavo e gliele ficcavo su per il cu*o. Era pure antipatico sto Lino, come se lui aveva ragione. Alessia siamo con te"

Temptation Island, Lino e Alessia: cos'è successo nella quarta puntata del reality

Dopo che Lino ha rifiutato il quinto falò richiesto da Alessia, a intervenire è stato il conduttore Filippo Bisciglia. Il padrone di casa ha girato un breve filmanto di Alessia che aveva un messaggio per Lino e si è recato personalmente con la troupe nel villaggio dei fidanzati per mostrare il video di Alessia e far comprendere a Lino che non poteva scappare per sempre dalla situazione.

Alla fine, Lino raggiunge Alessia e al falò di confronto e volano stracci tra i due. Il barbiere le rimprovera di essere troppo gelosa, ma lei ribatte che è furiosa per ciò che ha visto nei video e che si sente disgustata da lui: "

"Non ti vergogni? Fai schifo! Dopo un’ora stavi già commentando il cu** delle single, qua dentro ti stavi facendo la storia e di là c’era la scema che piangeva. A differenza tua, io sono vera [...] Io non potevo farmi il filler alle labbra e non potevo rifarmi il seno perché diceva che se lo rifacevo ero una poco di buono. E Invece si è preso una bambola gonfiabile"

Come ci si poteva aspettare, Alessia ha poi mollato Lino lì al falò e ha deciso di uscire da single dal programma. Tuttavia, come ha annunciato Filippo Bisciglia il loro viaggio nei sentimenti potrebbe non essere ancora concluso.

Scopri le ultime news su Temptation Island