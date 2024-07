Temptation Island: Alessia Pascarella molla Lino Giuliano: volano insulti e accuse al falò di confronto (VIDEO)

Gossip TV

Alessia Pascarella furiosa chiede l'ennesimo falò di confronto anticipato e lascia Lino Giuliano, che torna dalla single Maika: Filippo Bisciglia, però, anticipa che il viaggio dei sentimenti dei due non è ancora finito!

Nel corso della quarta puntata di Temptation Island è andato finalmente in onda il tanto atteso falò di confronto tra Alessia Pascarella e Lino Giuliano. I due, dopo essersi insultati e accusati a vicenda, hanno deciso di abbandonare il docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia separati.

Il falò di confronto di Alessia e Lino

La quarta puntata di Temptation Island, andata in onda ieri giovedì 18 luglio 2024 su Canale 5, è iniziata con Lino Giuliano e Alessia Pascarella. "Sono arrivata a una conclusione: questa persona non può far parte della mia vita. Ho bisogno di un uomo e lui uomo non è" dichiara la donna furiosa dopo aver visto l'ennesimo video del suo compagno insieme alla single Maika. Filippo Bisciglia raggiunge il villaggio dei fidanzati, ma Lino rifiuta il falò di confronto.

Stanco della situazione, Bisciglia torna da Alessia per comunicare l’ennesimo rifiuto e le propone una soluzione: un video in cui è lei a comunicargli che non intende muoversi dal tronco finché non la raggiungerà. "Non era mai successa una cosa del genere" dichiara il conduttore di Temptation Island prima di tornare da Lino, che capisce di non avere vie di fuga.

Lino raggiunge finalmente Alessia al falò di confronto e tra i due iniziano a volare pesanti accuse e offese. Se lui le rimprovera di non essersi mostrata per quello che è veramente, lei, furiosa e delusa per tutto quello che ha visto nel villaggio delle tentazioni, lo insulta lanciando una velenosa frecciatina anche alla tentatrice Maika:

Parlo io, tu non puoi parlare perché sei una mer**. Questo individuo è colui che diceva che io ero pazza. Non ti vergogni? Fai schifo! Dopo un’ora stavi già commentando il cu** delle single, qua dentro ti stavi facendo la storia e di là c’era la scema che piangeva. A differenza tua, io sono vera [...] Io non potevo farmi il filler alle labbra e non potevo rifarmi il seno perché diceva che se lo rifacevo ero una poco di buono. E Invece si è preso una bambola gonfiabile.

Lino Giuliano torna dalla single Maika

Una volta terminato il falò di confronto, in cui i due hanno deciso di mettere un punto definitivo alla loro storia d'amore e uscire separati, Lino Giuliano chiede alla produzione di incontrare la tentatrice Maika, la quale si presenta all'appuntamento e apparentemente si mostra intenzionata a continuare la conoscenza lontano dalle telecamere. Filippo Bisciglia, però, prima di parlare delle altre coppie di Temptation Island ci tiene a sottolineare che in realtà il viaggio dei sentimenti di Alessia e Lino non è ancora concluso. Cosa sarà successo?

