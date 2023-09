Temptation Island, Gabriela Chieffo contro l'ex tentatrice Roberta De Grazia: volano stracci sui social

Gossip TV

La protagonista di Temptation Island, Gabriela Chieffo è di nuovo in lotta con l'ex tentatrice Roberta De Grazia: ecco cosa è successo!

Non si placano le liti social tra Gabriela Chieffo e Roberta De Grazia, le due ex protagoniste di Temptation Island, il docu-realitytornato in onda questa estate su Canale5.

Temptation Island, volano stracci sui social tra Gabriela Chieffo e Roberta De Grazia

L'ex tentatrice di Giuseppe Ferrara, attuale promesso sposo di Gabriela Chieffo, era quasi riuscita a conquistare l'American Boy, ma evidentemente il legame con la fidanzata era più forte di quanto sembrasse e i due, dopo un periodo di allontanamento, erano usciti insieme dal programma. Ospiti a Uomini e Donne, avevano commosso il pubblico con l'inaspettata proposta di matrimonio di Ferrara alla Chieffo.

Nella puntata di sabato di Verissimo, la coppia ha svelato come fosse entusiasta di compiere questo passo insieme e che la data era stata fissata: tra un anno e mezza coroneranno il loro sogno. Tuttavia, nonostante i due appaiano più felici e uniti che mai, sui social non si placa lo scontro tra Gabriela Chieffo e Roberta De Grazia. A colpi di video su TikTok, infatti, le due ex protagoniste di Temptation Island non nascondono la reciproca antipatia.

L'ultima frecciatina è nata a causa del cambio look di Gabriela: dopo essere apparsa in trasmissione nelle ultime settimane con una lunga chioma ondulata, la Chieffo ha deciso di ritornare al caschetto bruno con cui si è presentata ai casting di Temptation. All'ex tentatrice non è sfuggita la somiglianza con il suo taglio di capelli e in un video ha commentato pungente:

"Cerca sempre di essere la versione originale di te stessa e non la brutta copia di qualcun altro. Prossimamente ti fai bionda come me? O metti guantini e bandana?"

Sebbene non fosse esplicito il riferimento alla rivale, Gabriela si è sentita chiamata in causa e ha risposto per le rime:

"I capelli biondi scambiati come la paglia e i guantini e bandane 'a vrenzola' li lascio a te. Io sempre nera"

I fan di Roberta hanno però preso le difese della ragazza, dichiarando che non c'era nessun riferimento esplicito alla rivale e la stessa De Grazia ha deciso di pubblicare un ulteriore chiarimento, per tirarsi fuori da ogni possibile querelle. Su Instagram, infatti, ha pubblicato diverse stories in cui dichiarava di essere libera di scrivere ciò che più le andava sui social e sul suo profilo:

"Ma la questione che mi preme è far capire a qualcuno che ho una vita privata. E veramente è ridicolo che ogni santa volta che scrivo qualcosa, qualcuno si sente tirato in causa così totalmente a caso, dal nulla. Fortunatamente vivo la mia vita a pieno mi diverto tantissimo ela gelosia o l'invidia verso il prossimo sono cose che non mi appartengono minimamente, anche perché non capisco cosa avrei da invidiare. Detto ciò, sono responsabile di quello che scrivo, non della coda di paglia di quelli che leggono."

L'ex tentatrice ha anche voluto chiarire che non ha preso di buon grado le parole della rivale, perché giudicare qualcuno solo in base al suo abbigliamento denotava mancanza di tatto e di classe:

"Ho cercato di essere più riduttiva possibile, anche se ci sarebbe tanto altro da dire, ma non mi va di trascendere"

