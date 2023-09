Temptation Island, Gabriela Chieffo risponde alle critiche per i 45 kg persi: "Adesso parlo io"

Gossip TV

A Verissimo, Gabriela Chieffo ha rivelato di aver perso 45 kg a causa delle sofferenze d'amore, provocando una bufera di commenti negativi. Stanca di tutte queste chiacchiere, l'ex concorrente di Temptation Island ha deciso di rispondere per le rime.

Ospiti a Verissimo nella puntata di sabato 23 settembre, Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, ex protagonisti di Temptation Island, hanno raccontato il loro percorso insieme e, in particolare, Gabriela ha rivelato che il dolore per il tradimento del fidanzato le aveva provocato una ferita psicologica non indifferente, tanto da portarla ad avere un brusco calo di peso. Lei stessa ha rivelato che da gennaio 2023 ha perso 45 kg. Un numero che ha generato perplessità e critiche molto accese, perché ritenuto improbabile. Ecco cosa ha replicato la diretta interessata.

Temptation Island, Gabriela Chieffo sbotta contro chi la accusa di mentire: "Ora parlo io!"

La coppia ha vissuto alti e bassi nel corso della trasmissione di Canale5, ma dopo aver compreso di amarsi è finalmente tornata unita e più forte di prima, tanto che Giuseppe ha chiesto la mano di Gabriela durante un'ospitata a Uomini e Donne. Intervistata da Silvia Toffanin, Gabriela ha raccontato la delusione provata nello scoprire del tradimento del fidanzato, ma anche il dolore fisico che l'ha portata a perdere una notevole quantità di peso:

"Da gennaio 2023 ho vissuto malissimo, ero come morta, ho perso 45 kg. Non riuscivo a lasciarlo."

Una dichiarazione che ha sconcertato tanto Toffanin quanto il pubblico da casa e ha provocato una serie di critiche per l'assurdità di quanto detto da Chieffo. L'ex volto di Temptation Island è stato aspramente criticato, tra cui affermava che dovesse essersi espressa male e chi la accusava di mentire. Infastidita dai continui attacchi, Gabriela ha deciso di rispondere, pubblicando una storia sui social dove si evince il cambiamento fisico di cui ha parlato in trasmissione, con tanto di una sua dichiarazione personale:

"Adesso basta. Sto leggendo tanti commenti in cui dite che ho mentito e tante altre cose assurde. Purtroppo, è tutto vero. Ho perso 45kg. A chi dovrei mentire? Sono stata male, solo io so cosa ho passato! Questo è l'anno scorso, e come potete vedere sono in carne. Da gennaio purtroppo ho avuto un veloce calo di peso. Basta straparlare se non si sanno le cose e mettere sempre il dito contro"

