Temptation Island, Filippo Bisciglia annuncia un doloroso lutto: le parole del presentatore sui social

Filippo Bisciglia, amato presentatore di Temptation Island, annuncia su Instagram di essere stato colpito da un doloroso lutto. Ecco i dettagli.

Manca meno di una settimana al debutto della nuova edizione di Temptation Island su Canale 5 e tutto è pronto per la gioia dei fan, che attendono con impazienza il ritorno del reality delle tentazioni ogni estate. Poche ore fa, tuttavia, il presentatore Filippo Bisciglia ha annunciato di essere stato colpito da un doloroso lutto, ecco le sue parole su Instagram.

Temptation Island, tutto pronto alla partenza

La nuova edizione di Temptation Island sta per approdare in prima serata su Canale 5. Dal 27 giugno 2024, infatti, andranno in onda le nuove puntate con appuntamento settimanale, condotte dall’amatissimo presentatore Filippo Bisciglia. Sulla pagina Instagram ufficiale del programma tv sono state presentate le sette coppie che hanno deciso di mettersi in gioco per scoprire cosa ne sarà nel loro rapporto e sembra che ci saranno tantissimi colpi di scena in questa stagione, come la squalifica per una coppia a pochi giorni dal loro ingresso nel villaggio.

Sicuramente Temptation Island inizia anche tra un mare di polemiche dato che, presentazione di coppia dopo coppia, sono arrivate anche valanghe di segnalazioni che hanno messo in dubbio la sincerità dei concorrenti e la validità dei casting. Eppure il reality show condotto da Bisciglia è sempre godibile, una chicca per gli amanti del trash durante l’estate, e dunque si prevedono già ascolti altissimi. Bisciglia, nel frattempo, ha fatto un doloroso annuncio su Instagram, spiazzando tutti.

Temptation Island, Filippo Bisciglia colpito da un lutto

Maria De Filippi ha fatto centro scegliendo Filippo Bisciglia per condurre Temptation Island, dal momento che l’ex volto del Grande Fratello è diventato uno dei presentatori più amati degli ultimi anni, e i fan del programma non vedono l’ora che arrivi l’estate solo per rivederlo in prima serata su Canale 5. Bisciglia è molto felice della partecipazione del pubblico durante la messa in onda del reality show ma anche nella sua vita privata, che documenta su Instagram dove vanta 1 milione di fan. Poche ore fa, Filippo ha annunciato di essere stato colpito da un lutto, piangendo la scomparsa della sua amatissima nonna.

“Ciao amore mio, fai buon viaggio. Sei stata la mia vita e continuerai ad esserlo in tutti i miei ricordi indelebili che non potranno mai essere cancellati. Mi mancherai tantissimo. Noi che siamo cresciuti con i nonni sappiamo”.

Le parole di Bisciglia per la nonna hanno commosso tutto il popolo del web, che si è stretto attorno al presentatore, che ha fatto importanti rivelazioni su Temptation Island, facendogli condoglianze e regalandogli parole d’affetto. Pochi mesi fa, a febbraio, il presentatore aveva festeggiato i 100 anni dell'adorata nonna, condividendo la sua gioia con i suoi sostenitori.

