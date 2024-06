Temptation Island: svelata la coppia che sarebbe stata espulsa dal reality

A pochi giorni dalla prima puntata della nuova edizione di Temptation Island, che andrà in onda a partire da giovedì 27 giugno 2024, è stata confermata l'indiscrezione relativa ad una delle sette coppie di fidanzati che avrebbe violato il regolamento del programma.

La notizia è stata riportata ieri da Novella 2000. Una delle coppie dell'undicesima edizione, sarebbe stata espulsa dopo solo 5 giorni di permanenza nel villaggio fidanzati. Secondo ciò che ha riportato il magazine,ci sarebbe stato un vero colpo di scena. Entrando nei dettagli, sembra che una delle fidanzate abbia ricevuto numerosi video del suo compagno. Secondo queste voci, il fidanzato si sarebbe avvicinato molto a una delle tentatrici. La fidanzata, presa dalla disperazione, avrebbe richiesto un falò di confronto anticipato. Tuttavia, il fidanzato avrebbe rifiutato la richiesta, scatenando così il caos.

"Come già avvenuto in passato per Ciro Petrone (che sentiva la mancanza della fidanzata) - si legge su Novella 2000 - la concorrente in questione avrebbe scavalcato le recinzioni che dividono il villaggio dei fidanzati da quello delle fidanzate. Con una corsa, quindi, la ragazza avrebbe seminato la sicurezza e parte dello staff del programma che non sarebbero a questo punto riusciti ad impedire l’incontro. A questo punto, come da regolamento, sarebbe scattata la squalifica. Come già detto, non sappiamo di quali siano i protagonisti. Inoltre parliamo al momento solo di rumor."