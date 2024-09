Temptation Island, Federica in lacrime: "Non ho amiche, se io e Alfonso litighiamo..."

Gossip TV

Federica Petagna crolla a Temptation Island: la giovane parla della sua storia d'amore con Alfonso D'Apice lasciandosi andare a un duro sfogo nel villaggio delle fidanzate.

Federica Petagna crolla a Temptation Island. Durante la prima puntata della nuova stagione, la giovane campana si è lasciata andare a uno sfogo in cui ha parlato della sua lunga storia d'amore rivelando di essersi isolata da tutti da quando si è fidanzata con Alfonso D’Apice.

Lo sfogo di Federica

Ieri, martedì 10 settembre 2024, in prima serata su Canale 5 è andata in onda la prima puntata della nuova stagione di Temptation Isoland. Tra le coppie in gioco anche quella formata da Federica Petagna e Alfonso D’Apice. I due stanno insieme da ben 8 anni e circa un anno fa hanno deciso di andare a convivere nonostante il rapporto asfissiante che regna tra loro.

A tirare fuori le reali problematiche della coppia è stata Federica. La ragazza, infatti, ha parlato della gelosia possessiva e immotivata di Alfonso che l’ha portata negli anni a isolarsi completamente dal mondo esterno, rinunciando a uscire con le amiche, scegliere di vestirsi come vuole e poter andare al mare con il costume da bagno che preferisce:

Io non ho amiche, da quando avevo 12 anni esco solo con lui o con mia madre. Ho le mie colpe perché gliel’ho permesso. Mi sono fidanzata troppo presto - rivela con le lacrime agli occhi - Non so se sentirmi sbagliata. Ma parlare con qualcuno che non sia lui o mia madre mi fa respirare. Non ho mai avuto nessuno per potermi sfogare. Non posso alzare il telefono e chiamare un’amica. Lui gli amici ce li ha, se vuole può sfogarsi, io no.

La verità di Alfonso

Se da una parte Federica Petagna si è lasciata andare rivelando cosa non va realmente nella sua relazione, Alfonso D'Apice ha parlato della sua forte gelosia nel villaggio di Temptation Island e provato a spiegare ai suoi compagni di avventura le ragioni del suo comportamento:

Io non dico di avere ragione e so di voler migliorare. Mi serve aiuto, non che lei mi pugnali. Io cerco la casa e la famiglia perché non l’ho avuta. Ho perso mio padre a 12 anni, ho deciso di andare a vivere con Federica ma sono stato male. Mi sentivo in colpa per avere lasciato sola mia madre. Stavo male.

