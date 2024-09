Temptation Island, Maika Randazzo lancia una frecciatina a Titty: "Questa versione l'abbiamo già avuta"

Gossip TV

L'ex tentatrice Maika Randazzo torna sui social dopo la prima puntata della nuova stagione di Temptation Island e lancia una velenosa frecciatina a Titty Scialò, la fidanzata di Antonio Maietta.

La nuova edizione di Temptation Island è ufficialmente iniziata! A commentare la prima puntata, andata in onda ieri martedì 10 settembre 2024 su Canale 5, ci ha pensato l'ex discussa tentatrice Maika Randazzo, che ha lanciato una frecciatina a Titty Scialò tirando in ballo anche Alessia Pascarella.

L'ex tentatrice Maika punta il dito contro Titty

Nel corso della prima puntata della nuova stagione di Temptation Island sono state presentate le sette coppie che metteranno a dura prova i loro sentimenti nel villaggio delle tentazioni. Tra le più chiacchierate c'è sicuramente quella formata da Titty Scialò e Antonio Maietta, che dopo essersi avvicinato alla single Saretta ha rinnegato il suo amore per la fidanzata.

Le pesanti dichiarazioni di Antonio hanno destabilizzato e deluso Titty, che ha richiesto il falò di confronto anticipato: "Non sono qui per fargli fare la vacanza". Una frase che non è passata inosservata ai fan di Temptation Island e che ha ricordato il comportamento assunto da Alessia Pascarella nei confronti di Lino Giuliano.

A commentare la prima puntata del docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia e il percorso di Titty e Antonio è arrivata un'ex tentatrice. Stiamo parlando di Maika Randazzo, che ha lanciato una frecciatina alla nuova protagonista del programma accusandola di mancanza di originalità: "Titty originalità però. Questa versione l'abbiamo già avuta".

Titty e Antonio: falò di confronto in arrivo

Il percorso di Titty Scialò e Antonio Maietta a Temptation Island è già in bilico. A poche ore dal loro arrivo nel villaggio delle tentazioni, infatti, la ragazza ha già richiesto il falò di confronto per via di alcuni comportamenti assunti dal suo fidanzato nei confronti della single Saretta. Cosa deciderà di fare? Per scoprirlo non ci resta che attendere la seconda puntata della trasmissione che andrà in onda il prossimo martedì 17 settembre 2024 in prima serata su Canale 5. Non mancate!

