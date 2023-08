Temptation Island, Davide Rosati rivela: "Ecco come stanno realmente le cose tra me e Alessia"

Gossip TV

Davide svela la verità sull'attuale rapporto con Alessia dopo l'esperienza a Temptation Island.

Davide Rosati e Alessia Bottiglia hanno deciso di lasciare Temptation Island insieme, ma una volta fuori le cose non sono andate come speravano. Come rivelato dal ragazzo sui social, infatti, i due stanno affrontando un momento particolare e proprio per questo motivo hanno preferito interrompere la convivenza.

La confessione di Davide Rosati

Aria di crisi tra Davide Rosati e Alessia Bottiglia dopo Temptation Island? A svelare la verità ci ha pensato l'ex protagonista della decima edizione del reality delle tentazioni che, rispondendo ad alcune curiosità dei suoi fan su Instagram, ha voluto chiarire una volta per tutte come stanno realmente le cose con Alessia:

Ho spiegato più volte che con Alessia non viviamo più insieme, ma ci sentiamo, ci vediamo spesso e cerchiamo insieme di scavarci dentro e capire cosa vogliamo per il nostro futuro. Per il bene di entrambi.

Questo periodo di stallo aiuterà Alessia e Davide a recuperare il rapporto o li allontanerà per sempre? Per chi non lo sapesse, anche la ragazza ha voluto rispondere ad alcune domande riguardanti il suo rapporto con Davide:

Col tempo si riconsidera tutto e le cose lentamente o all'improvviso cambiano. Alla fine bisogna superare anche questi momenti, che difficilmente si accettano, e cercare di ricominciare più forti di prima [...] Ora non sono felice. Ho una sensazione di vuoto, sto cercando di riempirmi facendo cose che mi fanno stare bene. Se a dichiararsi single deve essere il cuore, per quanto mi riguarda, al momento non mi posso dichiarare single! Il sentimento ancora c'è da parte mia. Ovviamente so che non mi posso nemmeno lasciar calpestare da ciò che provo e mettermi da parte. L'amore per se stessi è la cosa più importante e io mi sto amando troppo poco.

