Temptation Island, Alessia Bottiglia e Davide Rosati tornano sui social: le rivelazioni della coppia dopo il reality

Alessia e Davide dopo Temptation Island: "Non abbiate timore di essere protagonisti della vostra vita".

Nonostante i momenti di difficoltà e sconforto, Alessia Bottiglia e Davide Rosati hanno deciso di dare un'altra possibilità alla loro lunga storia d'amore. La coppia è tornata sui social per fare un bilancio del loro percorso a Temptation Island e ringraziare tutti per averli sostenuti in questo "viaggio nei sentimenti".

Le ultime dichiarazioni social di Alessia e Davide

La decima edizione di Temptation Island è giunta al termine. Tra le coppie protagoniste anche quella formata da Alessia Bottiglia e Davide Rosati che, a poche ore dalla fine del programma, sono intervenuti sui social per fare un bilancio del loro percorso nel villaggio delle tentazioni. Ecco cosa ha scritto il ragazzo:

Al termine di questa fantastica esperienza sarebbe riduttivo mettere in parole le emozioni e i sentimenti che hanno costellato l’intera durata del programma. Senza dubbio il primo ringraziamento lo rivolgo ad Alessia. La sua costanza e tenacia nell’affrontare questa avventura mi ha ridonato inevitabilmente una forza che avevo perduto. A questo bisogna aggiungere la vicinanza dello staff in toto, la redazione e gli autori. Senza quest’ultimi il programma non avrebbe avuto una riuscita tale. Mi voglio augurare che la mia esperienza riesca a dare sopratutto beneficio al pubblico. Insomma un aiuto a tutte quelle coppie che vivono le medesime difficoltà che sono intercorse nella mia relazione, in modo tale da poter portare serenità a quei tanti che non vedono più una via d’uscita da una vita relazionale irrecuperabile. Lascio a tutti un affettuoso abbraccio. P.S: non abbiate timore di essere protagonisti della vostra vita.

Dopo Davide, anche Alessia ha voluto raccontare sui social tutte le emozioni vissute:

Mille emozioni contrastanti hanno contraddistinto questo mio percorso all’interno di un vero e proprio viaggio nei sentimenti. Mai avrei pensato di vivere in così pochi giorni un vortice di emozioni così forte. Devo ringraziare chi mi ha dato questa opportunità. Ringrazio Maria, Raffaella Mennoia [...] Ringrazio davvero tutti, Filippo Bisciglia per la sua grande professionalità e umanità, e tutte le persone che hanno lavorato per questo fantastico programma. Questo percorso mi ha portato a grandi consapevolezze. Quella che provo ora è nostalgia per quel passato bellissimo vissuto insieme, e per quell’amore forte che abbiamo vissuto. Quando un’amore cambia e muta colore bisogna avere il coraggio di affrontare insieme i cambiamenti, a volte la mancanza di comunicazione porta a dividere piuttosto che unire. So che abbiamo fatto la scelta giusta e che il tempo ci sarà di aiuto. E chissà forse un giorno disegneremo una nuova alba insieme.

E ancora:

Solo quando si accetta e si riconosce il vero punto di partenza anche se troppo doloroso o umiliante, si costruisce il proprio futuro. Bisogna essere grati anche a questo punto di partenza, anche se spiacevole, affinché abbiamo il potere, finalmente, di andarcene nella direzione giusta.

