Striscia la Notizia: Tapiro d’Oro a Guillermo Mariotto, la dura reazione contro Valerio Staffelli

Valerio Staffelli ha intercettato all’aeroporto di Roma, Guillermo Mariotto, per consegnargli il Tapiro d’oro dopo l’improvvisa fuga da Ballando con le Stelle lo scorso sabato.

Sabato scorso, nel pieno della diretta su Rai1, Guillermo Mariotto celebre giudice di Ballando con Le Stelle, ha lasciato improvvisamente la sua postazione senza più farvi ritorno, scatenando curiosità e dubbi tra telespettatori e appassionati del programma.

Striscia la Notizia, tapiro d'oro a Guillermo Mariotto che attacca duramente Staffelli

Raggiunto da Adnkronos, il noto stilista ha fornite le sue spiegazioni dopo diverse indiscrezioni non confermate. Maritto ha dichiarato di aver avuto un'urgenza legata alla sua maison Gattinoni, dove ricopre il ruolo di direttore creativo. Uno dei membri chiave del suo staff, incaricato del coordinamento della produzione, è stato colto da un malore improvviso, interrompendo il completamento di un importante progetto: la realizzazione di abiti di alta moda destinati a un matrimonio reale in Arabia Saudita. Per far fronte alla situazione critica, lo stilista ha deciso di recarsi con urgenza nell’atelier per monitorare personalmente i lavori e assicurarsi che ogni dettaglio fosse curato nei minimi particolari prima della spedizione a Riad.

A cercare di fare luce sulla vicenda è intervenuta anche Striscia la Notizia, con il suo storico inviato Valerio Staffelli, noto per il celebre Tapiro d’Oro. Staffelli è riuscito a intercettare Mariotto all’aeroporto di Fiumicino, sperando di consegnargli il simbolico riconoscimento per la polemica nata intorno alla sua assenza. Tuttavia, ciò che ne è scaturito non è stato esattamente un momento di leggerezza televisiva: il Tapiro è infatti finito rovinosamente in pezzi, e l’incontro tra i due si è trasformato in un battibecco tutt’altro che cordiale.

Nelle anticipazioni del servizio, che andrà in onda stasera sabato 7 dicembre, si vede Mariotto all’esterno dello scalo romano intento a fumare una sigaretta. Quando Staffelli si avvicina con il Tapiro d’Oro, il clima si surriscalda rapidamente. “Questa sigaretta va a finire in un posto...”, ha esclamato Mariotto, lasciando spazio a un dialogo decisamente sopra le righe. Staffelli ribatte: “Questa è una minaccia”. Il giudice ha quindi risposto con tono provocatorio:

“No, va a finire in un posacenere che scelgo io. Ecco, meglio che chiudi la bocca quando io scelgo il posacenere”.

La situazione degenera ulteriormente: visibilmente alterato, Mariotto ha avverti Staffelli: “Stai lontano o questo affare te lo do in testa”, e subito dopo sale rapidamente su un van parcheggiato lì vicino. Nel farlo, chiude violentemente la portiera del mezzo, che colpisce il Tapiro d’Oro, facendolo cadere a terra e mandandolo in frantumi. Il video, condiviso anche sui social ufficiali di Striscia la Notizia, è diventato immediatamente virale, suscitando numerosi commenti, tra cui quello ironico dell’ex velina Costanza Caracciolo, moglie di Bobo Vieri. “Addirittura”, ha scritto la showgirl, facendo riferimento alla reazione spropositata di Mariotto. Staffelli ha risposto con il suo consueto sarcasmo: “Un gentleman”.