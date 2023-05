Striscia la Notizia, la rivelazione della velina Cosmary Fasanelli: "Non riesco a descrivere le emozioni che provo quando..."

Gossip TV

L'ex allieva di Amici parla della sua esperienza a Striscia la Notizia.

Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca sono le Veline di Striscia la Notizia. Intervistate dal settimanale Gente, le due ballerine hanno parlato della loro esperienza nel famoso tg satirico di Canale 5 e replicato a tutti coloro che criticano e sottovalutano il loro ruolo.

Cosmary Fasanelli a ruota libera su Striscia la Notizia

Le attuali veline di Striscia la Notizia hanno rilasciato una nuova intervista al settimanale Gente in cui hanno parlato della loro esperienza nel tg satirico di Canale 5. Se Anastasia Ronca ha rivelato di non dare troppo peso agli stereotipi che hanno sempre attorniato la figura delle "belle ma", Cosmary Fasanelli non ha nascosto il suo fastidio:

Un po’ di fastidio io lo provo, trovo sgradevole denigrare un’attività che richiede uno sforzo costante, che evidentemente non tutti comprendono o conoscono. La danza è da sempre la mia vita e per una ballerina televisiva Striscia la notizia penso sia il top. Una sorta di università del settore che ti fa crescere molto.

Io non riesco proprio a descrivere le emozioni che provo in uno studio tv quando vado in onda, è una sensazione difficile da raccontare, rischierei di banalizzarla ha dichiarato l'ex allieva di Amici per poi rivelare cosa la spaventa maggiormente - Mi spaventa la paura di non essere all’altezza e che tutto possa sgonfiarsi da un istante all’altro.

Leggi anche Cricca a cuore aperto dopo Amici

A farle eco Anastasia che, senza mezzi termini, ha dichiarato:

La gente pensa che nel nostro ruolo tutto si riduca a uno stacchetto di ballo da trenta secondi, che sarà mai? E invece, dietro quei (non) brevi momenti, c’è un lavoro non dico massacrante, ma quotidiano, di ore e ore, di sala prove.