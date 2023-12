Belén Rodriguez si racconta a Domenica In: "Tradita più di 12 volte, sono caduta in depressione."

Gossip TV

Finalmente Belén Rodriguez è tornata in tv e si è raccontata in una lunga intervista nel salotto di Mara Venier a Domenica In.

Un ritorno a lungo atteso quello di Belén Rodriguez in tv: oggi, domenica 3 dicembre, la showgirl e conduttrice si è raccontata in una lunga intervista nel salotto di Mara Venier a Domenica In, tornando per la prima volta in televisione dalla fine della scorsa stagione televisiva e dopo l'annuncio della rottura con Stefano De Martino.

Belén Rodriguez si racconta Domenica In: "La depressione ha bussato alla mia porta e io sono crollata. Ecco perché ho lasciato la tv"

Il suo racconto inizia da lontano, dal sogno di una giovane ragazza argentina di voler diventare qualcuno, un sogno che la spinse giovanissima ad arrivare in Italia con soli 180 euro in tasca: "Arrivai a Riccione, facevo la ragazza immagine in discoteca, per mantenermi, poi partecipavo a tanti casting per fare la modella. Ho sempre avuto dei sogni, anche ora ne ho e nonostante ci provino, non riescono a spegnerli". L'amore della sua famiglia l'ha sempre sostenuta e, oggi, Belén Rodriguez riconosce quanto siano stati importanti per lei i suoi genitori e quanto li senta vicini:

"Da piccola ero simile a come sono oggi. Mio papà è sempre stato un musicista, noi eravamo impregnati di musica a casa. Mio padre è un'anima gentile, conosce il dolore, lo riconosce sa trasformarlo in amore ogni volta. [...]Sono stata sempre molto fortunata perché avere una famiglia così unita alle spalle è l'ancora di salvezza ogni volta che uno cade. Se non ci fossero stati loro sarebbe stato complicato"

La showgirl argentina ha anche rivelato il motivo che l'ha spinta ad abbandonare la conduzione di Tu Si Que Vales e de Le Iene: una decisione presa con sofferenza, ma che era l'unica possibile considerato il difficile periodo che stava vivendo:

"Se avessi continuato a lavorare a TSQV e a Le Iene sarei stata un'irresponsabile. Rispetto il mio lavoro, ma ho preferito in quel momento lì in cui non ero in me, fare così. Ero smarrita, è stato l'anno più difficile della mia vita, sono sempre stata abituata a risovlere i problemi da sola, stavolta sono caduta in basso."

Belén Rodriguez: i tradimenti, la depressione: "Sono arrivata a pesare 49 kg"

Non ha paura, Belén Rodriguez a dichiarare di aver sofferto di depressione, né nasconde la sofferenza provata, il dolore, la paura: ha affrontato tutto a testa alta, accettando questa sofferenza, affrontandola e sconfiggendola. Ma per farlo, ha dovuto chiudere una porta, quella della relazione con Stefano De Martino, che non è mai stato in grado di sostenerla in questo momento difficile:

"Siamo tornati insieme dopo una separazione. Io ci sono sempre stata per tutti, non mi sono mai tirata indietro. L'amore è in salute e in malattia, così come il matrimonio. Sono sempre stata in slaute, quando è arrivata la malattia, la depressione, una brutta bestia che ha bussato alla mia porta, non hanno saputo accompagnarmi. Mi sono sentita sola, tradita nel profondo, anche letterlamente"

Belén ha rivelato di essere arrivata a pesare 49 kg, di non riuscire più a vivere la vita come avrebbe voluto:

"Io non uscivo dalla stanza, non conoscevo la depressione. Non capivo come fosse possibile, ma non ce l'ho fatta. Non riuscivo a respirare, non dormivo più, sono arrivata a pesare 49 kg. Non volevo più vedere la luce. Ma ho deciso di combattere e aprire quelle finestre, le tende, non è stato facile. Poi ho deciso di combattere e di far entrare la luce. Sono finita in clinica per 20 giorni, non riuscivo più ad aumentare di peso. Mi sono sentita brutta. All'inizio stavo con Stefano, ma lui lavorava a Napoli. Non ha saputo aiutarmi, essere un marito. Perché non mi ama, non mi ha mai amata"

E, poi, ha affrontato un altro tassello doloroso: la chiacchierata separazione da Stefano De Martino. Su cui, per citare Ilary Blasi, si è scritto fin troppo: tradimenti attribuiti principalmente a lei, anche per via della nuova storia d'amore che le ha restituito il sorriso, quella con Elio Lorenzoni. Ma, la verità, svela la showgirl, è tutt'altra:

"Il motivo scatenante parte da lui. L'ho lasciato con una lettera. Sono stata molto più elegante di quanto sia stato lui con me. Non è finita per un tradimento, è iniziato per un tradimento. Dopo un mese che eravamo tornati insieme, ho saputo, però, ho fatto finta di niente. Dopo un mese dal ritorno con lui ho scoperto il primo. Ma il matrimonio non è finito per questo. Ho parlato anche con le diverse "signorine" che hanno ammesso tutto. Sono arrivata a 12, poi ho smesso di contarle. Ci ho parlato, ci ho preso anche un caffè. A quel punto ne ho parlato con lui. Fino a quel momento mi sono tenuta tutto dentro. Lui non lo sapeva, lo sa solo ora."

La rinascita di Belén Rodriguez: "L'amore è un'altra cosa, è quello che provo con Elio"

Oggi, Belén è una donna rinata, che ancora si porta dietro gli strascichi delle sofferenze trascorse, ma che non ha paura di ammettere che da questa caduta si è rialzata e può ricominciare a sognare. Anche grazie all'amore di Elio Lorenzoni, amico di vecchia data che ha finalmente imparato a guardare sotto una luce nuova:

"Io e Elio eravamo amici, è molto rispettoso. Ci conosciamo da 12 anni. Lui era molto per bene e io non riconoscevo l'amore nelle persone così. Lui ha fatto per me quello che non ha mai fatto nessuno, mi ha tenuto la mano nei momenti più brutti, non ero neanche una persona piacevole. Appena aprivo un occhio lo vedevo lì. Non me lo lascio scappare."

Ed è per questo che, ha svelato la showgirl, è stata lei ad avanzare la proposta di matrimonio, mentre erano in viaggio alle Maldive:

"Praticamente mi sono autoproposta. Stavamo andando alle Maldive, ci siamo fermati a Dubai e gli ho chiesto "l'hai portato l'anello?". Poi lui ne ha comprato uno e mi ha fatto la proposta lì in aeroporto, in mezzo alle valigie. Così mi ha regalato un anello, mi ha detto 'è simbolico, ma mi vuoi sposare?'. Sono grata alla vita e a quello che ho. Oggi il mio futuro lo vedo radioso, luminoso, pieno di consapevolezza. Elio ha fatto per me quello che nessuno ha fatto."