"Stefano De Martino ha già una nuova fiamma": ecco chi sarebbe

L'ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona, ha lanciato una nuova bomba su Stefano De Martino: l'ex ballerino di Amici e (ex?) compagno di Belen Rodriguez, frequenterebbe una giovane attrice italiana.

Stefano De Martino avrebbe un nuovo flirt: la 23enne modella e attrice, Beatrice Vendramin

Secondo quanto ha riferito l'ex agente dei Vip, De Martino avrebbe un flirt in corso con la 23enne, Beatrice Vendramin.

"Stefano De Martino ha già una nuova fiamma - ha dichiarato Corona - Lui è stato beccato da alcuni miei amici in Sardegna. Lei è una ragazza nota e fa anche l’influencer. Ecco il nuovo flirt. Lei si chiama Beatrice Vendramin, attrice, influencer e modella, testimonial di brand importantissimi ed ex fidanzata di un personaggio famoso."

"Più di due anni è durata la storia con Fred de Palma, che poi ha lasciato, poi si è fidanzata con Giacomo Giorgio, il protagonista e il più bello di Mare Fuori, la serie di grandissimo successo. Stefano è arrivato in Sardegna verso la fine di luglio con una serie di amici napoletani. Il conduttore è stato visto in barca con Ginevra Mavilla, altra influencer famosa e ma con la quale non ha nessun tipo di rapporto amoroso. I due gli abbiamo visti insieme sereni e divertirci come se nulla fosse successo nella sua vita sentimentale”.

La relazione con la giovane attrice sarebbe stata confermata anche dall'esperto di gossip, Amedeo Venza. De Martino, nel mentre, pare si sia tolto la fede nuziale e ha inoltre messo un eloquente like (poi tolto) su una articolo Instagram di Whoopsee dal titolo, "Stare in una relazione infelice fa male alla salute, meglio essere single: lo dice la scienza", ovvero come alcune ricerche svolte in America dimostrino come le relazioni di bassa qualità rappresentino un vero e proprio danno per la salute.

