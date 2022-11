Stasera tutto è possibile, il programma di Stefano De Martino sta per tornare?

Gossip TV

L'edizione di quest'anno di Stasera tutto è possibile si è conclusa il 31 ottobre. Eppure, non sembrano essere chiusi definitivamente i battenti per il programma di Stefano De Martino. Ecco cosa sappiamo.

Non è la prima volta che la Rai decide di mandare in onda una doppia edizione nello stesso anno per Stasera tutto è possibile. Lo show condotto da Stefano De Martino è una delle punte di diamante della programmazione Rai ed è probabile che lo rivedremo molto presto.

Il ritorno di Stasera tutto è possibile

Già nel 2018, quando alla conduzione c'era Amadeus, il pubblico ha potuto godere di una doppia edizione del programma Stasera tutto è possibile. Quando nel 2019 Stefano De Martino ha assunto la guida del programma, dimostrando grandi doti di presentatore, ha reso lo show di Rai 2 un autentico successo di pubblico e critica.

L'ultima edizione ha, infatti, registrato nella serata del lunedì uno share di gradimento che è salito fino all'11%. Motivo per cui rivedremo molto presto Stasera tutto è possibile. Quello raggiunto dallo show non è un risultato semplice, considerato che è stato anche lo share il motivo per cui, ad esempio, Belve non andrà più in onda il giovedì.

L'ultima edizione si è conclusa il 31 ottobre, con una puntata che ha visto i concorrenti travestiti per Halloween: come dimenticare il costume da diavoletta di Giulia De Lellis e quell'imbarazzante battuta di Vincenzo De Lucia sui tradimenti di Andrea Damante. Questa edizione è stata la più breve tra quelle andate in onda, con soli 6 episodi, invece dei classici 8/9.

Ma a quanto pare, Stasera tutto è possibile ritornerà e anche molto presto: secondo TvBlog rivedremo Stefano De Martino e i suoi concorrenti, pronti a qualsiasi sfida, già agli inizi del 2023. Il tempo necessario al conduttore di terminare con Bar Stella e registrare dei nuovi episodi.