Belve, la Rai ha cancellato la puntata di giovedì. Cosa è successo?

Il consueto appuntamento del giovedì con Belve, il programma di Francesca Fagnani, non andrà in onda questo giovedì. Perché la Rai l'ha cancellato? Vediamo insieme cosa è successo.

La Rai ha cancellato la messa in onda della puntata di Belve di giovedì 9 novembre. Un nuovo appuntamento aspetta il pubblico del talk show di Francesca Fagnani.

Cambio di programmazione per Belve

Il talk show di Rai 2, andato in onda nelle ultime settimane tre giorni consecutivi alla settimana, subisce un decisivo cambio di programmazione e vede ridurre gli appuntamenti con le graffianti interviste di Francesca Fagnani. Nelle ultime puntate avevamo visto le confessioni di Michele Bravi, Nina Moric e molti altri che si erano messi in gioco con le intelligenti e pungenti domande della conduttrice.

Secondo Davide Maggio, il sito di gossip, invece che andare in onda tre volte alla settimana, Belve salterà l'appuntamento del giovedì, per andare in onda soltanto martedì e mercoledì.

Il motivo? È presto detto: a quanto pare, il programma che precede Belve, Che succede di nuovo? condotto da Ilaria D'Amico, proprio non riesce a raggiungere quella percentuale di share tra il pubblico che occorre per trainare il programma di Fagnani, che inizia spesso dopo la mezzanotte , in barba al palinsesto che lo vuole collocato alle 23.45

Questa difficoltà di traino si è riscontrata, soprattutto, con gli episodi andati in onda il giovedì, da qui la decisione. Se poi aggiungiamo che l'episodio del 3 novembre ha realizzato una percentuale piuttosto bassa di pubblico, quasi la metà rispetto alle prime due, la scelta si rivela quanto mai azzeccata.

La decisione è stata ufficializzata anche da un tweet della conduttrice di Belve, che avrebbe così commentato la scelta di ridurre le puntate del programma:

"È una sperimentazione. Ci sta, con dei punti di fragilità (gli orari sempre diversi di partenza!) ma intanto da questa settimana si va il martedì e il mercoledì, giorni in cui si riesce a non partire troppo tardi, per rispetto del pubblico, dell’ospite e del lavoro di tutti"

Per ora, restano confermate le puntate del martedì e del mercoledì e, in particolare in quelle di questa settimana vedremo: Alessandra Celentano ed Eva Grimaldi (martedì 8 novembre alle 23.40, dopo Il Collegio) e Alessandro Di Battista e Vera Gemma (mercoledì 9 novembre alle 23.05)