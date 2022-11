Giulia De Lellis, a Stasera tutto è possibile quella battuta sul tradimento di Damante

Gossip TV

Ospite del programma di Rai 2, Giulia De Lellis si è trovata a dover rispondere a un'imbarazzante battuta rivolta a lei sui tradimenti di Damante. Ecco cosa è successo.

Nell'ultima puntata di Stsera tutto è possibile, il gaming show di Rai 2 condotto da Stefano De Martino era presente, tra gli ospiti, anche Giulia De Lellis. Dal momento che si trattava della puntata del 31 ottobre, tutti i concorrenti erano travestiti per essere in tema con la notte di Halloween, la notte più spaventosa dell'anno.

Giulia De Lellis, battuta infelice sui tradimenti di Damante

Anche l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne per l'occasione sfoggiava mantello, forcone e corna rosse da diavoletto. Quando, però, l'imitatore e comico Vincenzo De Lucia, nelle vesti di Mara Venier l'ha vista non ha potuto fare a meno di rivolgerle una battuta non proprio felice.

Il comico ha rivolto prima un commento generale a tutti i partecipanti al gioco, commentando i travestimenti di alcuni di loro. Ha, poi, notato Giulia De Lellis e il suo costume da diavoletta e non si è trattenuto dal commentare la scelta:

"Ma c'è anche Giulia! Diavoletto con le corna, per non perdere l'abitudine"

L'infelice commento, che riporta alla mente i diversi tradimenti di Andrea Damante, con cui De Lellis è stata a lungo fidanzata, ha lasciato un po' di amato in bocca ai presenti. Giulia De Lellis ha avuto tra i suoi ex anche Andrea Iannone e Irama, ma quella con Damante è stata sicuramente la storia più tormentata e che ha tenuto i fan con il fiato sospeso fino alla fine.

L'ex corteggiatrice ha cercato di mascherare la sorpresa, ribadendo che il suo è un costume da diavolo, ma era palpabile nell'aria sia il suo imbarazzo sia quello del conduttore Stefano De Martino, che ha subito cambiato argomento.

Ormai, è trascorso diverso tempo da quando la coppia De Lellis-Damante era sulla bocca di tutti, entrambi ora hanno voltato pagina, eppure un commento del genere non lascia certo totalmente indifferente.