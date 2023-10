Sonia Bruganelli a gamba tesa dopo la rottura tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni

Gossip TV

L'ex opinionista del Grande Fratello che aveva la coppia dei "Basciagoni" durante la sesta edizione del reality, è intervenuta a gamba tesa e con le idee molto chiare.

Nella puntata di Verissimo andata in onda ieri, sabato 14 ottobre 2023, l'ex tronista di Uomini e Donne ex protagonista della sesta edizione del Gf Vip, Sophie Codegoni ha raccontato tutta la sua verità sulla rottura con Alessandro Basciano, ex suo compagno d'avventura nel reality e padre della loro primogenita nata nel maggio scorso.

"Comunque io Basciano lo avevo già sgamato in tempi non sospetti e fui assalita dai fanatici della coppia, ben vi sta ve l’avevo detto" il post di Sonia Bruganelli

La versione di Sophie è quella di una separazione con un uomo manipolatore, narcisista e fedifrago. Un lungo racconto quello dell'ex gieffina che ha descritto minuziosamente i tradimenti di Basciano a pochi mesi dalla nascita della loro figlia e anche altri comportamenti come una gelosia eccessiva e immotivata e il suo disinteresse quanto è nata la primogenita. Le accuse della Codegoni sono state un vero e proprio macigno per tutti i fan della coppia che non si aspettavano retroscena così amari. Basciano oltre a sguinzagliare il suo avvocato ha parlato anche di una cattiveria inaudita da parte della sua ex fidanzata della quale ha voluto precisa di essere ancora innamorato. A prendere posizione sulla spinosa vicenda ci hanno pensato anche alcuni volti del piccolo schermo. Oltre l'ex tronista Giulio Raselli, anche Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis ed ex opinionista del Grande Fratello Vip, ha preso una netta posizione. Sonia ha anche assistito ad alcuni comportamenti dell'ex gieffino durante il reality quando era opinionista ed effettivamente lo aveva già inquadrato come un ragazzo abbastanza aggressivo e irascibile.

Su Twitter, Sonia ha ri-condiviso un post accompagnato da un'eloquente didascalia.

Pare proprio che Bruganelli abbia quindi le idee chiare sulla questione e come tanti altri, si è schierata dalla parte di Sophie condannando i comportamenti di Basciano.