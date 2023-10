Dopo l'intervista di Sophie Codegoni, parla l'avvocato di Alessandro Basciano

Gossip TV

La replica di Basciano dopo le gravissime dichiarazioni di Sophie Codegoni rilasciate a Verissimo

Pochi minuti dopo la messa onda della scioccante intervista a Sophie Codegoni a Verissimo, Alessandro Basciano ha replicato con un comunicato attraverso il suo legale, Leonardo D’Erasmo.

“Alla luce di quanto andato in onda nel programma Verissimo - si legge su Instagram - il mio assistito Alessandro Basciano, che avrebbe preferito mantenere riserbo sulle questioni personali e familiari è, tuttavia, costretto a chiedere una replica sui contenuti emersi. Come è noto, le verità e le versioni raccontate possono avere più sfaccettature. Prima di condannare è sempre bene sentire il suono di entrambe le campane”.

"Per la cattiveria inaudita e di grande fantasia adottata nei miei confronti e tra l’altro di basso livello per una persona che tra le varie cose ha un comune legame con me che è la nostra bimba di 5 mesi (da non dimenticare) visto che non ha rispettato lei in primis…Con grande rammarico sarò costretto a tirare fuori tutta la verità con prove reali e fatti realmente accaduti nell’arco di questo tempo e testimoni e non supposizioni…Non capisco l’odio che porta le persone a tanta perfidia per un attimo di gloria…Appena ci sarà il momento giusto dirò tutta la verità…E lì saranno ca*zi amari per tutti quanti. Questo è poco ma sicuro. Ps: da persona innamorata mi prendo le responsabilità perché nessuno è perfetto ma certe accuse sono calunnie e diffamazioni che non mi appartengono minimamente. Non avrei mai voluto farlo ma è giusto che tutti sappiano."

Come riportato da Biccy, il legale di Basciano sarebbe Leonardo D’Erasmo "già visto a Live Non è La d’Urso in qualità di difensore del falso figlio di Pamela Prati" durante il caso mediatico relativo al finto matrimonio della showgirl con Mark Caltagirone.

L'intervista di Sophie nel salotto di Silvia Toffanin ha immediatamente scatenato un vero e proprio coas mediatico in quanto l'ex tronista ha raccontato alcuni retroscena davvero agghicchianti della sua storia con Alessandro Basciano, nata durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip.

"Qualche giorno fa mi arriva un messaggio ed era la ragazza con cui Alessandro ha trascorso tre notti a Ibiza. Io ho i video, le foto ed i messaggi che si scrivevano e lui diceva che ero pazza. Lui le ha pagato i voli quando a me non ha mai pagato nulla. Io gli mandavo le foto della nostra bambina. Non è mai venuto il senso di colpa a dormire abbracciato ad un’altra? Io venivo trattata come l’amante. Questo è il tradimento più cattivo e subdolo che potesse farmi. "

L'ex gieffina ha raccontato anche dell'assenza del suo compagno durante la nasciata della loro figlia, Cèline Blue: