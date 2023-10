Uomini e Donne, l'ex tronista Giulio Raselli dalla parte di Sophie Codegoni dopo la rottura con Alessandro Basciano

Gossip TV

Sophie Codegoni ha svelato i retroscena della rottura con Alessandro Basciano. Un ex tronista del programma di Uomini e Donne ha preso le difese della Codegoni.

La rottura tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano ha provocato un'ondata di commenti e ipotesi su cosa fosse successo tra i due ex concorrenti del Grande Fratello. Dopo le scioccanti dichiarazioni dell'ex Bonas di Avanti un altro a Verissimo ieri, sabato 14 ottobre, arriva anche il commento di un ex tronista di Uomini e Donne, Giulio Raselli, che si schiera dalla sua parte.

Uomini e Donne, Giulio Raselli dalla parte di Sophie Codegoni nella rottura con Ale Basciano

A un'incredula Silvia Toffanin, Sophie Codegoni ha svelato non solo del tradimento di Alessandro Basciano, avvenuto mentre era in dolce attesa della loro Celine Blue, ma anche di come l'ex gieffino sia stato totalmente assente durante il parto, tanto che si era addormentato mentre lei era in procinto di dare alla luce la loro prima figlia. Le rivelazioni scioccanti di Codegoni hanno portato alla reazione di Basciano e del suo avvocato che ha promesso che ci saranno non poche ripercussioni viste le bugie dette dalla ex gieffina.

Ora, nel mondo dello spettacolo si sono già creati i primi schieramenti e, dopo Micol Olivieri che accusava di incoerenza i due ex gieffini, anche un protagonista di Uomini e Donne ha deciso di prendere le difese di Sophie nella rottura con Basciano.

Stiamo parlando di Giulio Raselli, ex tronista del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi, il quale ha condiviso il programma con Alessandro, che all'epoca corteggiava Giulia Quattrociocche. Vedendo le immagini di Sophie alla tv e ascoltando il suo racconto, Raselli ha commentato con una storia Instagram molto eloquente. Riferendosi al comportamento di Basciano ha infatti detto:

"Dal primo sguardo negli studi di Uomini e Donne non ho mai avuto mezzo dubbio potesse fare tutto questo. Povera lei"

