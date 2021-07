Simona Ventura a ruota libera: La Talpa, L'Isola dei Famosi e la partecipazione di Morgan a Ballando con le stelle

Gossip TV

Simona Ventura rivela: "La Talpa non la farei. Morgan? Speriamo arrivi alla fine".

Simona Ventura è uno dei volti più amati e seguiti del piccolo schermo. Intervistata dal settimanale Chi, la brava e simpatica conduttrice ha parlato dei suoi prossimi progetti lavorativi e commentato la partecipazione di Morgan alla nuova edizione di Ballando con le stelle.

La confessione di Simona Ventura

Dopo l'esperienza a Mediaset come naufraga de L'Isola dei Famosi, conduttrice dell'edizione Vip di Temptation Island e di Selfie-Le cose cambiano, Simona ha parlato dei suoi impegni televisivi: Discovering Simo 2 in onda su Discovery, un nuovo programma insieme a Paola Perego che partirà il prossimo settembre su Rai2 e infine un progetto ancora top secret.

La conduttrice ha però svelato al settimanale di Alfonso Signorini che non prenderebbe mai parte a La Talpa: "Non la farei perché è di Paola Perego. Certamente sarebbe d’uopo che i programmi li facesse chi li indossa come vestiti. Non tornerò a fare l’Isola, ma è dimostrato che era un vestito costruito su un conduttore. Si è detto che il format è più importante, ma non è vero, perché il conduttore non è un conducente, ma diventa parte e autore del format".

La Ventura ha colto l'occasione anche per dire la sua sulla partecipazione di Morgan alla nuova edizione di Ballando con le stelle, il talent show condotto da Milly Carlucci: "Mi piace, speriamo arrivi alla fine (ride, ndr). Sai com’è, con lui un giorno ti volti e non c’è più, ma Milly Carlucci sa il fatto suo. Voglio bene a Morgan, è il mio figlio più turbolento, sono felice per lui".