Sanremo 2025, nota e apprezzata cantante rivela: "Vorrei tornare sul palco dell'Ariston, Angelina Mango? Mi piace"

Gossip TV

La cantante Alexia, nome d’arte di Alessia Aquilani, ha fatto un bilancio della sua carriera e parlato dei suoi progetti futuri tra il sogno Sanremo e possibili collaborazioni.

Alexia, nome d’arte di Alessia Aquilani, è stata l'icona della musica dance anni 90. Intervistata da Superguidatv, la cantante si è raccontata a cuore aperto e fatto un bilancio della sua lunga carriera: ha partecipato per nove volte consecutive al Festivalbar, ha venduto oltre 6 milioni di dischi e vinto nel 2003 il Festival di Sanremo con il brano ‘Per dire di no‘.

Alexia punta a Sanremo 2025

Fervono i preparativi per la prossima e attesissima edizione del Festival di Sanremo, che andrà in onda dall'11 al 15 al febbraio 2025 e vedrà al timone Carlo Conti. In attesa di scoprire i nomi dei Big in gara, un'amata cantante si è candidata per partecipare alla famosa kermesse canora italiana. Stiamo parlando di Alexia che, in un'intervista rilasciata a Superguidatv, ha rivelato che vorrebbe tornare a Sanremo:

Sanremo è una figata pazzesca. Ho dei ricordi veramente belli e vorrei tornarci una quinta volta perché così chiuderei la mia stellina, la mia stellina cinque punte che lì che aspetta di essere completata. Spero e sono convinta che un giorno ci potrò ritornare con con la maturità che oggi, e con la consapevolezza che ho oggi, sarebbe veramente un bel regalo.

Leggi anche Paolo Bonolis dice addio a Ciao Darwin

Alexia, che è stata la prima artista italiana ad esibirsi sul palco principale del Tomorrowland, ha fatto un bilancio della sua carriera rivelando che le piacerebbe collaborare con la collega Giorgia e di stimare, tra gli artisti della nuova generazione, Angelina Mango:

Mi piacerebbe duettare con un’artista che canta benissimo che è Giorgia. So che probabilmente non sarebbe una novità, anzi...dal mio punto di vista un duetto è uno scambio di vibrazioni, uno scambio di feeling, uno scambio tra due voci che hanno attinto dalle stesse origini, dalle stesse radici che è il soul blues. I talent io non li guardo con grande attenzione perché ogni tanto mi sembra che mi propongono un po’ sempre la stessa cosa. Però se sei comunque un’artista che ha delle cose da dire, che ha delle caratteristiche particolari e soprattutto che ha una grande preparazione, poi emerge. Abbiamo degli artisti che lo stanno dimostrando dai Maneskin a Marco Mengoni, passando per Noemi. Ultimamente la più recente che sta avendo successo e io trovo che sia una ragazza cazzuta, molto matura per la sua età, è Angelina Mango.

I Maneskin tornano a Sanremo?

La prossima edizione del Festival di Sanremo si svolgerà dall’11 al 15 febbraio e Carlo Conti si appresta a raccogliere l’eredità non certo facile lasciata da Amadeus lanciando alcune novità. Non solo. Per il suo ritorno, il conduttore starebbe provando a riportare sul palco dell’Ariston la rock band che negli ultimi anni ha raggiunto il successo planetario, ovvero i Maneskin. A rilanciare la notizia è il settimanale Chi. Sarà davvero così? Al momento non sono arrivate né conferme ufficiali né smentite da parte dei diretti interessati o della Rai.

Scopri le ultime news sul Festival di Sanremo.