Sanremo 2025: la lista dei 24 cantanti, ecco chi sono, l'indiscrezione

Gossip TV

Circolano già le prime indiscrezioni sui possibili artisti che saliranno sul prestigioso palco del Teatro Ariston per la 75a edizione del Festival di Sanremo.

La 75ª edizione del Festival di Sanremo, che si terrà dall'11 al 15 febbraio 2025 e sarà guidata da Carlo Conti in qualità di conduttore e direttore artistico, si preannuncia come un evento all'insegna della continuità, ma con interessanti novità. Conti, già noto per il suo stile elegante e professionale, ha scelto di mantenere una struttura simile a quella proposta da Amadeus nelle edizioni passate, ma con alcune modifiche significative al regolamento ufficiale, recentemente pubblicato dalla Rai.

Festival di Sanremo: ecco i 24 possibili artisti in gara

Una delle novità più rilevanti riguarda il numero dei Big in gara: saranno 24, un taglio netto rispetto ai 30 dell'ultima edizione. Inoltre, torna la competizione per le Nuove Proposte, eliminata da Amadeus nel 2021. I quattro vincitori del programma “Sarà Sanremo”, che andrà in onda il 18 dicembre su Rai1, gareggeranno in una sezione separata, senza essere mischiati ai Big come accadeva negli ultimi tre anni. Questo ritorno alle origini segna una piccola rivoluzione per la gara dedicata ai giovani talenti.

Un’altra modifica di rilievo riguarda la serata del venerdì, tradizionalmente dedicata alle cover. A differenza degli anni passati, la classifica della serata delle cover non influenzerà più il risultato finale del Festival: ci sarà solo un riconoscimento per la miglior esibizione della serata, rendendo la serata delle cover un evento autonomo all'interno della kermesse. Una variazione importante nel regolamento riguarda anche la finale. Durante la serata conclusiva, i cinque finalisti non partiranno più da zero: i voti accumulati nelle precedenti votazioni verranno mantenuti, rendendo ogni fase del concorso decisiva per il risultato finale.

C'è grande fermento attorno a questa nuova edizione del Festival, e già circolano indiscrezioni sui possibili nomi dei concorrenti che saliranno sul prestigioso palco del Teatro Ariston. Secondo alcune voci raccolte da All Music Italia, uno dei nomi più attesi è quello di Tiziano Ferro, un artista amatissimo dal pubblico italiano che da anni i fan sperano di vedere a Sanremo. Se le voci fossero confermate, la sua partecipazione potrebbe segnare uno dei momenti più importanti di questa edizione. Il successo del Festival è garantito non solo dalle novità introdotte da Carlo Conti, ma anche dalla lunga tradizione che il conduttore ha già costruito nelle sue precedenti edizioni, tutte caratterizzate da ascolti record.

Secondo le prime indiscrezioni, ecco chi potrebbero essere i 24 cantanti in gara:

Tiziano Ferro

Elodie

Blanco

Tananai

Emma

Matteo Bocelli

Gaia

Olly

Tommaso Paradiso

Bresh

Subsonica

La Rappresentante di Lista

Al Bano e Romina Power

Achille Lauro

Irama

Coma_Cose

The Kolors

Sarah Toscano

Petit

Madame

Alfa

Francesco Gabbani

Virginio

Benji e Fede

Questa lista, che mescola artisti affermati e nuovi volti della scena musicale italiana, sta già facendo parlare molto i fan del Festival e la kermesse canora si preannuncia un appuntamento imperdibile per regalare al pubblico cinque serate di grande spettacolo.