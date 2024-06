Sanremo 2025, Carlo Conti si sbottona sulla scelta dei Big in gara: cosa ha rivelato

Gossip TV

Il Direttore artistico e presentatore del Festival di Sanremo 2025 racconta come sceglierà i Big in gara, poi svela su cosa si ta concentrando al momento.

Carlo Conti è il nuovo direttore artistico e presentatore del Festival di Sanremo. Una notizia che in molti si aspettavano, avendo immediatamente indicato lui dopo l’addio di Amadeus, e un impegno non da poco per il conduttore toscano. Poche ore fa, parlando della kermesse musicale, Conti ha rivelato su cosa si sta concentrando al momento e come sceglierà i Big in gara.

Carlo Conti, come sta lavorando al Festival di Sanremo

Quando Amadeus ha confermato che non avrebbe ripreso le redini del Festival di Sanremo, nonostante le edizioni di successo che hanno registrato ascolti record, tutti sono impazziti cercando di capire chi avrebbe mai potuto sostituirlo. Il presentatore ha lasciato la Rai in favore di Nove ed è immediatamente spuntato il nome di Carlo Conti, che tra i tanti sembrava essere il più adatto alla delicata missione. Accogliere l’eredità di Amadeus non è per tutti ma Conti ha accettato di essere il nuovo direttore artistico di Sanremo per i prossimi due anni, certo di poter fare un buon lavoro portando sul palco artisti validi e nuove voci.

Conti ha ammesso di voler cambiare il regolamento di Amadeus e anche poche ore fa, alla conferenza di presentazione di Tim Summer Hits, ha riconfermato che il suo principale impegno al momento è quello di rivedere nei dettagli il regolamento, per poi parlare anche della scelta dei Big in gara, alludendo al fatto che potrebbe pescare anche tra i cantanti e i conduttori del festival musicale dell'estate della Rai.

“Adesso lavoro sul regolamento, poi c’è l’ascolto attento prima delle nuove proposte e poi dei big. Dopo sceglieremo le persone che mi affiancheranno. I brani sono la cosa fondamentale. I criteri per me sono: sempre prima i brani, prima c’è sempre l’ascolto e poi gli inviti”.

Insomma, Conti assicura che non scegliere artisti solo per il loro nome famoso ma farà estrema attenzione al brano che hanno deciso di presentargli. Comunque, prima di scegliere i Big, è chiaro che il conduttore voglia procedere per gradi e dovrà anche sceglie le sue co-conduttrici, un compito non da poco che potrebbe influenzare anche l'opinione dei fan sulla nuova edizione della kermesse musicale.