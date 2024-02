Sanremo 2024: John Travolta non ha firmato la liberatoria per la diffusione del video dopo "Il ballo del qua qua"

Gossip TV

Scoppia il caso a Sanremo: dopo "Il ballo del Qua Qua" , John Travolta ha non firmato la liberatoria.

Nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo, l'attore statunitense ha presenziato come ospite e si è esibito prima sul palco dell'Ariston con Amadeus poi ha raggiunto Fiorello fuori dal teatro per ballare insieme Il Ballo del Qua Qua. Quella che Fiorello ha definito "una delle gag più terrificanti della storia della tv" a Viva Rai 2! Viva Sanremo! " non deve essere piaciuta nemmeno alla star di Hollywood che pare non abbia firmato la liberatoria per consentire la diffusione del video sulle piattaforme in streaming.

A darne notizia è stato un giornalista ospite a Storie Italiane:

“Forse John Travolta aveva avuto un presentimenti perché ha negato la liberatoria per ritrasmettere l’esibizione. Forse aveva capito che non sarebbe venuta benissimo“.

Per la sua ospitata, l'attore, secondo quanto riferisce l'Adnkronos, avrebbe percepito 200.000 mila euro.

"Duecentomila euro per John Travolta. A tanto ammonterebbe - si legge sul sito - il cachet pagato all'attore americano per la sua partecipazione alla seconda serata di Sanremo 2024. Il siparietto con Travolta, coinvolto prima in un tutorial dei suoi balli cinematografici iconici per Amadeus e poi fuori dal teatro Ariston in un 'Ballo del Qua Qua' con Fiorello e il direttore artistico del festival che ha scatenato le ironie della rete, è durato poco più di una quarto d'ora. E il cachet pagato dalla Rai sarebbe appunto di circa 200.000 euro."

