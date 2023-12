Sanremo 2024, i Big in gara svelano i Titoli dei brani: la Lista completa

Gossip TV

Amadeus ha accolto i Big del Festival di Sanremo 2024, che hanno svelato i titoli delle loro canzoni in gara.

È tutto pronto per la nuova edizione del Festival di Sanremo, l’ultima che vedrà la conduzione di Amadeus in diretta dal Teatro dell’Ariston. E proprio dal palco più ambito dai cantanti di tutta Italia, i 30 Big in gara hanno svelato il titolo del brano con il quale tenteranno di aggiudicarsi la vittoria. Ecco la lista completa.

Sanremo 2024, ecco i Titoli delle canzoni in gara

C’è grande attesa per la nuova edizione del Festival di Sanremo, che segnerà la fine della parentesi di conduzione di Amadeus dopo anni di successo, che hanno portato nuovo lustro alla kermesse musicale più famosa d’Italia. Il presentatore ha voluto al suo fianco Giorgia, Lorella Cuccarini, Teresa Mannino e Fiorello come co-conduttori della sua ultima avventura sanremese, svelando di aver riservato un posto d’onore durante la Finale per un super ospite davvero speciale.

Ieri si è tenuta la finale di Sanremo Giovani e in 3 si sono aggiunti alla lista dei 27 Big già selezionati da Amadeus, si tratta di Clara, i Santi Francesi e BNKR44. Poco dopo, il conduttore ha invitato tutti i cantanti in gara sul palco dell’Ariston per svelare i titoli delle canzoni. Ecco la lista completa.

Alessandra Amoroso: Fino A Qui

Alfa: Vai

Angelina Mango: La Noia

Annalisa:Sinceramente

Big Mama:

La Rabbia Non Ti Basta

Bnkr44: Governo Punk

Clara: Diamanti Grezzi

Dargen D’Amico: Onda Alta

Diodato: Ti Muovi

Emma: Apnea

Fiorella Mannoia: Mariposa

Francesco Renga e Nek: Pazzo Di Te

Fred De Palma: Il Cielo Non Ci Vuole

Gazzelle: Tutto Qui

Geolier: I P’ Me, Tu P’ Te

Ghali: Casa Mia

Il Tre: Fragili

Il Volo: Capolavoro

Irama: Tu No

La Sad: Autodistruttivo

Loredana Bertè: Pazza

Mahmood: Tuta Gold

Maninni: Spettacolare

Mr Rain:Due Altalene

Negramaro:Ricominciamo Tutto

Ricchi e Poveri: Ma Non Tutta La Vita

Rose Villain: Click Boom!

Sangiovanni: Finiscimi

Santi Francesi: L’Amore In Bocca

The Kolors: Un Ragazzo Una Ragazza

Tutto è pronto per il Festival, e voi siete pronti a scegliere il migliore cantante e la migliore canzone in gara? Amadeus ha svelato che quest’anno cambierà ancora una volta il meccanismo, non svelando la classifica completa ma solamente i primi cinque posti e poi i primi dieci per la serata cover.