Sanremo 2024, Amadeus annuncia il Super Ospite della serata finale!

Gossip TV

Amadeus sorprende il pubblico e al Tg 1 annuncia il Super Ospite della serata finale del Festival di Sanremo 2024.

Nuovo annuncio a sorpresa di Amadeus sull’edizione 2024 del Festival di Sanremo. Dopo aver confermato che si tratterà del suo ultimo, il conduttore ha rivelato l’identità del super ospite dell’ultima serata, ecco di chi si tratta.

Sanremo 2024, Amadeus sorprende con il super ospite

È tutto pronto per la nuova edizione del Festival di Sanremo, in scena a febbraio 2024 su Rai 1 in diretta dal palco dell’Ariston. Amadeus ha svelato tutti i big in gara, facendo esultare ancora una volta il pubblico per il cast ricco e variegato che si esibirà sperano nella vittoria finale, e nella possibilità di rappresentare l’Italia ai prossimi Eurovision. Amadeus ha confermato che questo sarà il suo ultimo anno come presentatore, volendo fermarsi dopo tanto successo e un numero infinito di soddisfazioni, prima tra tutte l’aver dato spazio ai Maneskin che ad oggi sono una delle rock band più amate del mondo intero.

Al fianco di Amadeus ci saranno Giorgia, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini e Fiorello nelle vesti di co-conduttori. Poche ore fa, al Tg 1, il presentatore del Festival ha annunciato anche la presenza di un super ospite durante l’ultima serata, quella della Finale che andrà in scena il 10 febbraio 2024. Si tratta di Roberto Bolle, Étoile internazionale, primo ballerino della Scala ma anche principal dancer dell’American Ballet Theater di New York.

Una notizia che ha fatto sorridere tutti i fan del ballerino più bravo del mondo, rallegrando anche Bolle che su Instagram ha espresso la sua gratitudine per questo invito speciale. “Grazie Ama di questo super invito!! Felicissimo di essere con te e con Fiore all’ultima serata del Festival!”, ha scritto Bolle immediatamente sommerso dai commenti affettuosi dei suoi milioni di fan in tutto il mondo.