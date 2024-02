Sanremo 2024, Geolier commenta la sua vittoria alla serata cover: "Bruttissimo vincere con la gente che se ne andava"

Gossip TV

Ieri sera, 9 febbraio, al Festival di Sanremo 2024 per la serata cover a trionfare è stato Geolier. La sua vittoria è stata accolta da fischi e dal pubblico che lasciava l'Ariston. Ecco il commento del rapper.

Una serata molto movimentata quella delle cover che si è tenuta ieri sera, 9 febbraio, al Festival di Sanremo. Non solo per la straordinaria bellezza di alcune esibizioni, come la struggente interpretazione di La rondine da parte di Angelina Mango, ma anche perché il primo posto nella classifica parziale della serta al rapper napoletano Geolier ha spinto l'intero pubblico dell'Ariston a fischiare e lasciare il teatro, tra la costernazione del rapper e del conduttore Amadeus.

Sanremo 2024, Geolier sulla vittoria nella serata delle cover: "La cosa peggiore vincere con i fischi"

Il rapper ha interpretato un medley di alcuni suoi successi, portando sul palco altri tre grandi nomi della musica napoletana e non solo: Geolier, infatti, si è esibito con il medley Strade insieme a Gué, Luché e Gigi D'Alessio. A Fanpage.it, il rapper ha commentato la sua vittoria nella serata delle cover, ammettendo che è stato bellissimo portare il rap a Sanremo, ma anche molto difficile vincere in quella situazione:

"È stato il mio orgoglio portare il vero rap a Sanremo. Una cosa così tosta non so se l'hanno fatta, ma sono contento di aver toccato pezzi come Dre, pezzi come Brivido di Marra. Poi O primm ammore di Luché, che mi ha cresciuto per me è la storia."

Sui fischi, invece, Geolier ha dichiarato:

"I fischi sono una dimostrazione di un parere, come un applauso. Io ieri sono andato sul palco ed è stato difficile esprimermi davanti all'Ariston che ho sempre visto pieno, ma stavo io e la gente si alzava e se ne andava."

E, infine, sull'esibizione di Angelina Mango, il rapper ha ammesso che persino sua madre tifava per lei, perché è stata una performance emozionante e sentita:

"Ma sul resto, sono contento: ha vinto il rap. Il resto è tutto un di più."

Sanremo 2024, Amadeus sostiene Geolier: "Non meritava quei fischi"

Oggi, 10 febbraio, si è tenuta la nuova conferenza per l'ultima serata del Festival di Sanremo 2024: oltre a definire ospiti, scaletta dei cantanti e altre sorprese che ci aspettano questa sera, il conduttore Amadeus ha anche voluto commentare i fischi ricevuti da Geolier nel corso della serata delle cover:

"Mi è dispiaciuto molto, mi dispiace sempre quando sento i fischi. Li ho trovati veramente ingiusti per un ragazzo di poco più di 20 anni. È un ragazzo molto amato, un talento: evidentemente è stato votato e ha vinto. È un ricordo che non dimenticherà mai: ha costruito bene la performance, c'erano tanti mondi con Guè, Luchè e Gigi D'Alessio. Credo che le persone non vadano fischiate, soprattutto se lui ha fatto il suo mestiere. Va rispettato il pensiero di chi l'ha votato. Non ho potuto incontrare dopo Geolier, quando sono tornato dietro le quinte non l’ho più visto. Lo vedrò oggi, ma lui è un ragazzo forte e questo amore lo fortifica ancora di più."