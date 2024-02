Sanremo 2024, La Finale: Scaletta, Co-Conduttore e Ospiti dell'Ultima Serata del Festival

Anticipazioni TV

Si conclude stasera il 74° Festival della Canzone Italiana. Tutto è pronto per l'Ultima Serata di Sanremo 2024; scopriamo cosa succederà oggi.

Si conclude stasera, sabato 10 febbraio 2024, Sanremo 2024. A partire dalle 20.45 di oggi, in diretta su Rai1, comincerà la Finale del Festival più social di tutti i tempi, con picchi di share altissimi. Sarà una serata lunghissima, la più lunga di tutte ma anche la più emozionante, visto che verrà svelata, all’inizio, la classifica provvisoria di tutti e trenta gli artisti e successivamente scopriremo il vincitore di questa edizione 2024. Ma scopriamo insieme cosa succederà questa sera.

Sanremo 2024: Amadeus e Fiorello sul palco insieme per l’Ultima Serata del Festival

Ultimo Sanremo – così pare – per Amadeus. Il conduttore ha dichiarato di avere intenzione di lasciare il palco dell’Ariston a qualcun altro. Sarà quindi anche l’ultima volta che Ama sarà a Sanremo con il suo Ciuri, Fiorello. I due saluteranno questa esperienza lavorativa, durata cinque anni, nella serata finale di Sanremo 2024, un Festival dei social, dei grandi numeri e delle cover più commuoventi delle ultime edizioni.

Per questa ultima fatica Amadeus ha scelto di essere accompagnato, come co-conduttore, da Fiorello, di cui ha rivelato di apprezzare non solo l’imprevedibilità ma soprattutto la cura che ha dei dettagli. In conferenza stampa lo showman ha confessato di essere veramente contento di poter stare con il suo amico di una vita e di farlo, per la prima volta, non solo come spalla ma proprio come conduttore, annunciando i concorrenti in gara. I due amici sono carichissimi per questa serata e sicuramente durante questa lunga notte qualcosa di più succederà tra loro, visto che – come abbiamo più volte detto – si tratterà dell’ultimo momento che i due collaboreranno insieme sul palco dell’Ariston… forse!

Nota divertente della presentazione dell’ultima serata: Fiorello ha dichirato – in merito alla questione John Travolta – che rifarebbe il ballo del Qua Qua se poi questi sono i risultati di share.

Sanremo 2024: Programma e Ospiti dell’Ultima Serata del Festival

L’ultima serata di Sanremo 2024 si aprirà con l’Inno di Mameli eseguito dalla Banda Musicale dell’Esercito. Si proseguirà con la classifica provvisoria, stavolta di tutti e trenta i concorrenti in gara, che sarà azzerata a poco più di metà serata per la nuova e definitiva esibizione.

In serata saliranno sul palco tre grandi ospiti: Roberto Bolle, Luca Argentero e Gigliola Cinquetti. Bolle si esibirà all’Ariston con uno spettacolo che ha rivelato non essere mai stato portato in televisione, per motivazioni tecniche. L’artista, in arrivo direttamente dalla Royal Opera House di Londra, ha annunciato dell’arrivo in prima serata su Rai1 di un programma dedicato alla danza, intitolato Viva la Danza.

Sul palco ci sarà anche Luca Argentero, protagonista della Fiction in onda su Rai1, Doc – Nelle Tue Mani, che questa settimana non è stata trasmessa per lasciare spazio al Festival e che riprenderà dalla prossima settimana, giovedì 15 febbraio 2024 per la precisione. Gigliola Cinquetti, altro ospite di oggi, festeggerà i sessant’Anni di Non ho l’età e ci sarà un momento dedicato anche ai settant’anni della Rai e dei cento della TV Italiana.

Durante la serata verranno consegnati i Premi della Critica ovvero il Premio Mia Martini assegnato dalla Sala Stampa Ariston Roof, il Premio Stampa Lucio Dalla dalla sala stampa Lucio Dalla, il Premio Sergio Bardotti al miglior testo e il Premio Giancarlo Bigazzi assegnato dall’orchestra per la migliore composizione musicale.

Sanremo 2024: ecco l’ordine di uscita degli artisti dell’Ultima Serata del Festival

Scopriamo insieme l’ordine di uscita degli artisti, per l’ultima serata di Sanremo 2024:

Renga Nek - Pazzo di te BigMama - La rabbia non ti basta Gazzelle - Tutto qui Dargen D'Amico - Onda alta Il Volo - Capolavoro Loredana Bertè - Pazza Negramaro - Ricominciamo tutto Mahmood - Tuta gold Santi Francesi - L'amore in bocca Diodato - Ti muovi Fiorella Mannoia - Mariposa Alessandra Amoroso - Fino a qui Alfa - Vai! Irama - Tu no Ghali - Casa mia Annalisa - Sinceramente Angelina Mango - La noia Geolier - I p' me, tu p' te Emma - Apnea Il Tre - Fragili Ricchi e Poveri - Ma non tutta la vita The Kolors - Un ragazzo una ragazza Maninni - Spettacolare La Sad - Autodistruttivo Mr.Rain - Due altalene Fred De Palma - Il cielo non ci vuole Sangiovanni - Finiscimi Clara - Diamanti grezzi Bnkr44 - Governo Punk Rose Villain - Click boom!

Sanremo 2024 va in onda dal 6 al 10 febbraio 2024 in prima serata su Rai1.