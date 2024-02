Sanremo 2024, Emanuel Lo commenta l'esibizione di Giorgia sul palco dell'Ariston: "Mamma mia, che bomba!"

Gossip TV

Ieri sera, al Festival di Sanremo 2024, Giorgia ha affiancato Amadeus come co-conduttrice: ecco come Emanuel Lo ha commentato la sua esibizione!

La seconda serata del Festival di Sanremo 2024 ha visto Giorgia come co-conduttrice accanto ad Amadeus sul palco dell'Ariston: come anche per Marco Mengoni, co-co della prima serata, Giorgia si è esibita con una performance strabiliante di E poi che ha infiammato pubblico in sala e a casa, riscuotendo una standing ovation meritatissima.

Sanremo 2024, Giorgia si esibisce all'Ariston: arriva la reazione entusiasta di Emanuel Lo

A notare quanto Giorgia abbia regalato una performance straordinaria al Festival di Sanremo 2024 è stato anche il suo compagno, Emanuel Lo. Il ballerino è tra i coach di ballo della scuola di Amici di Maria De Filippi e sui social ha mostrato la sua reazione entusiasta all'esibizione di Giorgia all'Ariston.

Il coreografo ha pubblicato un video dell'esibizione della compagna con E poi e a corredo della bellissima performance ha scritto come didascalia:

"Mamma mia ragazzi, che bomba! Qui cose serie, ha fatto i buchi al microfono!"

Il post è stato anche commentato da diversi volti della musica, come Laura Pausini, e da Lorella Cuccarini, collega di Emanuel Lo nella scuola di Amici. Sul rapporto con Giorgia, il coreografo ha di recente raccontato a Verissimo che:

" Vent’anni insieme. Metà della mia vita. Ad un certo punto uno tira le somme, la strada è stata lunga. E’ stato bello ed è bello, nella fase faticosa dove ti devi mettere in gioco e chiederti cos’è che non va, e nella fase felice. Ci siamo anche lasciati e più di una volta – anche per quasi un anno – per motivi personali e di coppia. Alcune volte fa bene lasciarsi. Quando nel 2007 ci siamo incontrati per la prima volta dopo esserci lasciati è stato bello ritrovarsi. Ci siamo rinnamorati o forse l’amore non se n’era mai andato, avevamo problemi che non avevano a che fare con l’amore. Oggi stiamo bene, io e Giorgia abbiamo trovato il nostro equilibrio, sappiamo cose importanti di noi, non solo le cose belle."

E, sull'esperienza della compagna alla kermesse di Sanremo2024 ha affermato di essere molto contento per lei e che non vede l'ora di vederla brillare.