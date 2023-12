Sanremo 2024, colpo di scena: ''Si sono detti addio, clamoroso''

Gossip TV

Ultimi gossip sulla nuova edizione del Festival di Sanremo. Sembra che si sia concluso con malumori il sodalizio tra Amadeus e Lucio Presta.

È tutto pronto per la nuova edizione del Festival di Sanremo. Amadeus si prepara a fornire al pubblico uno spettacolo sensazionale per dire addio al palco dell’Ariston nelle vesti di conduttore, ma sembra che vi sia stato un imprevisto e clamoroso retroscena con il suo manager Lucio Presta, che ha creato non poco scompiglio nel mondo del gossip.

Sanremo 2024, Amadeus protagonista di un colpo di scena

La nuova edizione del Festival di Sanremo sarà anche l’ultima che vedrà Amadeus al timone della kermesse musicale più amata d’Italia. Preparandosi al meglio per dare il suo addio al palco dell’Ariston, il conduttore ha pensato ad un’edizione scoppiettante, con qualche novità nel regolamento e un cast eccezionale. Mentre i big in gara rivelano il titolo della canzone che porteranno sul palco, nella speranza di vincere il titolo e presentarsi così ai prossimi Eurovision, Amadeus torna al centro del gossip. Sembra, infatti, che il presentatore Rai e il manager Lucio Presta abbiano deciso di dividere le loro strade, stando a quanto riportato dal settimanale Oggi, a causa di “divergenze lavorative e professionali che erano iniziate l’anno scorso e che il Festival ha accentuato”.

Il gossip è rimbalzato immediatamente sul web ed è stato approfondito dal Corriere della Sera, che scrive: “Amadeus e Lucio Presta si sono detti addio. Un altro divorzio clamoroso nel mondo dello spettacolo per quella che era una coppia di fatto. Un sodalizio lunghissimo che ha attraversato anche gli ultimi quattro Festival di Sanremo, ma non è sopravvissuto al quinto. Le frizioni tra Amadeus e Presta non sono recenti, già da qualche tempo circolavano voci di malumori tra i due, sempre più separati in casa nonostante le questioni di lavoro. Voci che si sono allargate e non sono state più arginabili quando Amadeus ha comunicato alla Rai la sua decisione”.

Anche Dagopsia è intervenuta sulla questione, supportata poi dalla conferma di Gabriele Parpiglia, che ha confermato il motivo della rottura tra Amadeus e Presta. Sembra che la causa di tutto sia da ritrovare nel fatto che l’agente volesse imporre alcuni ospiti sul palco di Sanremo, come ad esempio il suo assistito Checco Zalone, e che per questo il presentatore Rai si sia risentito, stracciando il contratto.