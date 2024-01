Sanremo 2024, classifica giornalisti e scommettitori non coincidono: chi vincerà?

Gossip TV

I giornalisti hanno potuto ascoltare in anteprima i brani del Festival di Sanremo ma i loro favoriti non collimano con quelli dei bookmakers.

Manca sempre meno alla messa in onda della nuova edizione del Festival di Sanremo, che andrà in onda su Rai 1 dal 6 al 10 febbraio 2024. I Big in gara hanno cantato davanti ai giornalisti e sono state fatte le prime previsioni in base alle pagelle. Previsioni che, tuttavia, non coincidono con quelle dei bookmakers, che puntano tutto su una cantante in particolare.

Sanremo 2024, giornalisti e bookmakers hanno idee diverse sul vincitore?

La nuova edizione del Festival di Sanremo si prepara a debuttare il prossimo 6 febbraio sul palco dell’Ariston e Amadeus ha sferrato un nuovo colpo di scena, annunciando Russell Crowe come super ospite speciale della terza serata. L’attore di Hollywood, noto per il ruolo del gladiatore Massimo Decimo Meridio nella pellicola di Ridley Scott, Il Gladiatore, salirà sul palco con la sua band blues e il pubblico non sta nella pelle.

Nelle ultime ore, alcune delle maggiori testate giornalistiche hanno ascoltato in anteprima i brani dei Big di Sanremo 2024, facendo le loro valutazioni. Ai vertici della classifica data dalle pagelle dei giornalisti si piazza Loredana Bertè con il brano “Pazza”, seguita a ruota da Annalisa con “Sinceramente”. Terzo posto per Angelina Mango con “La noia”, poi Diodato con “Ti Muovi” e quinto posto per Mahmood con “Tuta Gold”.

Insomma, secondo questa classifica le prime tre posizioni sarebbero di artiste femminili, ma i bookmakers, invece, danno per scontata la vittoria di una sola tra loro. Stiamo parlando di Annalisa che secondo gli scommettitori non avrà rivale a Sanremo e otterrà il titolo di vincitrice, seguita da Alessandra Amoroso e Geolier. Dunque, secondo i bookmakers Loredana Bertè non sarebbe da considerare nella rosa dei possibili vincitori. Cosa ne pensate?