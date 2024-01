Sanremo 2024, Anticipazioni: Russell Crowe super Ospite della Terza Serata!

Gossip TV

Annuncio a sorpresa a Viva Rai2. Russell Crowe sarà il super ospite della terza serata della nuova edizione del Festival di Sanremo. Eco i dettagli.

Manca sempre meno al debutto su Rai 1 della nuova edizione del Festival di Sanremo. Mentre Amadeus forse ci ripensa e ammette di voler parlare con i vertici di Viale Mazzini per capire il suo futuro come presentatore dal palco dell’Ariston, a Viva Rai2 viene annunciato un super ospite a sorpresa. Russell Crowe sarà presente nella terza serata con la sua band blues, gli Indoor Garden Party!

Anticipazioni Festival di Sanremo, nella terza serata il super ospite hollywoodiano

“Al mio segnale, scatenate l’inferno”, sembra essere una citazione de Il Gladiatore, film del 2000 diretto da Ridley Scott, che Amadeus ha preso decisamente alla lettera al timone del suo - al momento, ma poi chissà - ultimo Festival di Sanremo. E come non invitare sul palco dell’Ariston colui che ha reso celebre questa citazione? Il presentatore della kermesse musicale più amata d’Italia ha deciso di fare una sorpresa al suo pubblico, a pochi giorni dal debutto ufficiale di Sanremo su Rai 1, annunciando a Viva Rai2 che Russell Crowe sarà il super ospite della terza puntata.

Un annuncio che ha davvero fatto gioire tutti, che sono legati all’immagine di Crowe nei panni del gladiatore romano più hollywoodiano di sempre. L’attore sarà presente sul palco insieme alla sua band blues, gli Indoor Garden Party, esibendosi con uno dei loro brani. Crowe è apparso molto felice nel video messaggio che ha inviato ad Amadeus, nel quale sfoggia una perfetta dizione italiana, ma del resto si sa che è proprio l’attore il primo ad essere rimasto legato al personaggio di Massimo Decimo Meridio, tanto da tornare ogni volta che gli è possibile a Roma, davanti al Colosseo.

Insomma, Amadeus ha proprio colpito nel segno e Crowe e la sua band saranno ospiti nella serata dell’8 febbraio 2024, mentre per la serata finale è previsto un altro super ospite, questa volta un’eccellenza tutta italiana. Tutto è pronto per Sanremo 2024, mentre Amadeus rivela a sorpresa in una recente intervista che forse non è pronto a dire addio all'Ariston come ha sostenuto fino a questo momento.