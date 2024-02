Sanremo 2024, Clara e il duetto con Ivana Spagna: "Il Cerchio della vita mi riporta alla mia infanzia!"

Gossip TV

Serata cover e duetti questa sera al Festival di Sanremo 2024 e Clara ha raccontato perché ha scelto proprio Il Cerchio della Vita e Ivana Spagna per la quarta serata.

Questa sera, 9 febbraio, su Rai1, Amadeus e Lorella Cuccarini presenteranno al Festival di Sanremo 2024 la serata cover e dei duetti. Tutti e 30 i Big in gara duetteranno in compagnia di un artista con una canzone che abbia un significato particolare per ognuno di loro.

Sanremo 2024, Clara sul duetto con Ivana Spagna: "Artista e donna meravigliosa..."

E tra essi anche Clara, che dopo la vittoria di Sanremo giovani è ora in gara alla 74esima edizione della kermesse canora, porterà un duetto molto particolare: canterà, infatti, con Ivana Spagna sulle note di Il cerchio della vita. Questa sera, Clara si esibirà sulla propria versione della canzone del 1994, estratta dalla colonna sonora de Il Re Leone e non poteva non scegliere Ivana Spagna, interprete della versione originale italiana, per duettare all'Ariston.

Su come è nato il duetto con Ivana Spagna e sul perché della scelta della canzone, Clara ha dichiarato in conferenza stampa:

"Nasce che volevo portare Il Cerchio della Vita, che è una canzone a cui tengo tanto, che mi riporta alla mia infanzia. Poi è una canzone molto densa di significato, l'ho capito quando sono cresciuta. Gliel'ho proposto e lei ha accettato subito. Devo dire che ho trovato una donna e un'artista meravigliosa, molto umile, che mi ha dato dei consigli giganti e che stimo tanto perché mostra le proprie fragilità"

Al Festival di Sanremo 2024, Clara si è esibita per prima durante la prima serata, dando il via ufficialmente alla competizione canora: un'emozione enorme, che ha superato anche grazie al sostegno di Amadeus, che le stretto forte la mano prima dell'esibizione, come ha raccontato lei stessa. Per la giovane artista, la kermesse si è già rivelata piena di momenti di grande successo, coronati dalla vittoria pr la sua Diamanti Grezzi del Premio Enzo Jannacci, consegnato dalla giuria composta da Dodi Battaglia, Paolo Jannacci e i Colla Zio, vincitori della scorsa edizione, con questa motivazione:

"Un momento di bellezza che racchiude una connessione di fenomeni: arrangiamento dance pop ricercato, ottima intonazione, duttilità vocale e presenza scenica raffinata. Clara dimostra grande sensibilità alla musica e quell'energia pulita che solo le nuove generazioni riescono a trasmetterci"