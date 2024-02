Sanremo 2024, Quarta Serata: Scaletta, Ospiti e Co-conduttrice della serata Cover del Festival

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nella quarta serata di Sanremo 2024, in onda oggi, venerdì 9 febbraio 2024 e dedicata alle cover. Ecco tutto sulla co-conduttrice, sugli ospiti e sulla scaletta delle esibizioni.

Stasera è la sera delle cover. La quarta serata di Sanremo 2024 è dedicata alle cover e ai duetti. Sarà una nottata lunghissima, visto che si esibiranno tutti e trenta i concorrenti in gara, che saliranno sul palco dell’Ariston insieme ai loro compagni di viaggio, artisti che hanno accettato di accompagnarli in questa avventura sanremese. Tanti saranno gli ospiti di oggi, non solo cantanti ma anche attori e campioni dello sport. Vediamo insieme tutto quello che succederà questa sera e chi sarà la co-conduttrice, che sarà al fianco di Amadeus.

Sanremo 2024: Lorella Cuccarini co-conduttrice della quarta serata

Dopo Marco Mengoni, Giorgia e Teresa Mannino, stasera è il turno di Lorella Cuccarini. L’artista torna a Sanremo dopo la sua avventura con Pippo Baudo sia del 1987 – con una piccola partecipazione – sia del 1993 sul palco. La show girl, in conferenza stampa, ha rivelato di essere commossa e molto felice di tornare sul palco dell’Ariston al fianco di Amadeus, amico da una vita. Il conduttore ha raccontato che la Cuccarini, dopo il suo addio alla radio, fu la prima a chiamarlo per invitarlo a Buona Domenica.

Sanremo 2024: ecco l’ordine di uscita dei cantanti e dei duetti della quarta serata

Sangiovanni – Farfalle - Mariposas con Aitana Annalisa – Sweet Dreams (Are made of this) con La Rappresentante di lista e il coro Artemia Rose Villain – Medley Gianna Nannini con Gianna Nannini Gazzelle – Notte prima degli esami con Fulminacci The Kolors – Medley Umberto Tozzi con Umberto Tozzi Alfa – Sogna, ragazzo, sogna con Roberto Vecchioni Bnkr44 - Ma quale idea con Pino D’Angiò Irama – Quando finisce un amore con Riccardo Cocciante Fiorella Mannoia - Che sia benedetta e Occidentali’s Karma con Francesco Gabbani Santi Francesi - Hallelujah con Skin Ricchi e Poveri – Sarà perché ti amo e Mamma Maria con Paola & Chiara Ghali – Medley Italiano vero con Ratchopper Clara – Il cerchio della vita con Ivana Spagna e il Coro di voci bianche del Teatro Regio di Torino Loredana Bertè – Ragazzo mio con Venerus Geolier – Medley Strade con Guè, Luche’ e Gigi D’Alessio Angelina Mango – La rondine con Il quartetto d'archi dell'Orchestra di Roma Alessandra Amoroso - Medley con Boomdabash Dargen D'Amico – Omaggio a Ennio Morricone con BabelNova Orchestra Mahmood – Come è profondo il mare con i Tenores di Bitti Mr.Rain – Mary con Gemelli Diversi Negramaro – La canzone del sole con Malika Ayane Emma – Medley Tiziano Ferro con Bresh Il Volo – Who wants to live forever con Stef Burns Diodato – Amore che vieni, amore che vai con Jack Savoretti La Sad – Lamette con Donatella Rettore Il Tre – Medley Fabrizio Moro con Fabrizio Moro BigMama – Lady Marmalade con Gaia, La Niña e Sissi Maninni – Non mi avete fatto niente con Ermal Meta Fred De Palma – Medley Eiffel 65 con Eiffel 65 Renga Nek – Medley Renga Nek

Sanremo 2024: gli ospiti della quarta serata del Festival

Gli ospiti in arrivo questa sera, per la quarta serata di Sanremo 2024, saranno tanti. Oltre al cast di Mameli, Fiction TV in arrivo la prossima settima su Rai1, saranno presenti anche il campione mondiale della Moto GP, Pecco Bagnaia, fresco di terzo titolo mondiale. Ci saranno anche Margherita Buy ed Elena Sofia Ricci, impegnate insieme in un nuovo Film, presto in uscita, dal titolo Volare, che segna l’esordio della Buy come regista.

In Piazza Colombo, sul palco Suzuki, ci sarà invece Arisa mentre dalla Nave Costa assisteremo a un grande ritorno. Si esibirà infatti Gigi D’Agostino, tornato a esibirsi in live dopo una dura e lunga malattia.

Sanremo 2024 va in onda dal 6 al 10 febbraio 2024 in prima serata su Rai1.