Sanremo 2024, Amadeus invita Jannik Sinner al Festival: "La tua meritata standing ovation ti aspetta"

Dopo la vittoria agli Australian Open di Jannik Sinner, il tennista è stato ufficialmente invitato da Amadeus al prossimo Festival di Sanremo 2024!

La vittoria di Jannik Sinner agli Australian Open è un record assoluto per il giovane tennista italiano e anche Amadeus, direttore artistico e conduttore del prossimo Festival di Sanremo 2024, si è complimentato con lui, invitandolo ufficialmente come ospite alla kermesse canora.

Sanremo 2024, Amadeus invita Jannik Sinner al Festival: "Ti aspetta una meritata standing ovation"

Ora che è in procinto di tornare in Italia, Jannik Sinner potrebbe diventare uno dei prossimi super ospiti del Festival di Sanremo 2024? Uno dei momenti televisivi più attesi dell'anno andrà in onda a partire dal 6 febbraio e, oltre ai Big che si esibiranno sul palco dell'Ariston, tanti saranno gli ospiti che si avvicenderanno nelle serata del Festival.

Ospiti internazionali, come Russell Crowe, star del piccolo schermo nostrano (si vocifera Sabrina Ferilli e il cast di Mare Fuori) e, ora, ufficialmente, c'è anche un invito al giovane campione di tennis Jannik Sinner. A invitarlo, infatti, è stato il direttore artistico con un video che è già diventato virale. Pochi giorni fa, Sinneraveva affermato che non avrebbe mai potuto partecipare al Festival di Sanremo...perché davvero negato nel ballo e nel canto:

"Conoscendomi, io non ci andrei. Canto malissimo, ballo peggio, sono negato. Qui a Melbourne hanno provato a farmi intonare lo jodel… Lasciamo perdere, devo giocare a tennis, io"

Tuttavia, nel suo invito, Amadeus ha voluto specificare che la sua partecipazione sarebbe davvero solo in qualità di ospite e che il palco dell'Ariston sarebbe perfetto per prendersi la tanto meritata standin ovation che gli spetta, per aver regalato al tennis italiano un nuovo sogno:

"Ciao a tutti da Amadeus, Sanremo si ama, Jannik Sinner si ama. Questo è un messaggio per te Jannik: complimenti, sono qui per farti ufficialmente e pubblicamente l’invito per venire al Festival di Sanremo! Tutti me lo chiedono, ovviamente c’è la grande gioia di vederti a Sanremo, non devi cantare, non devi ballare, devi solo prenderti la standing ovation di tutto il Teatro Ariston e un grande applauso da parte di tutti gli italiani che hai fatto impazzire in questi mesi! Vieni a Sanremo Jannik, quando vuoi, in una delle cinque sere. Lo so che è insolito un invito così pubblico, ma un campione come te deve essere abbracciato e applaudito a Sanremo, aspetto una tua risposta, ciao Jannik, sei il numero uno!"