Sanremo 2024, tutti gli ospiti della kermesse canora: Russell Crowe, il cast di Mare Fuori e molti altri!

Ecco tutti gli ospiti che animeranno le serate del prossimo Festival di Sanremo 2024!

Il Festival di Sanremo 2024 sarà sicuramente una delle edizioni più seguite della storia della kermesse canora: a distanza di pochi giorni, tutte le novità sulla prossima edizione della gara che vedrà 30 Big sfidarsi sul palco dell'Ariston vengono pian piano svelate. Dopo l'annuncio dei cantanti in gara, dei co-conduttori e dell'abbinamento per la serata duetti, è la volta anche degli ospiti che saliranno sul palco dell'Ariston per arricchire il Festival.

Sanremo 2024, Amadeus fa il colpaccio con gli ospiti: Russell Crowe, il cast di Mare Fuori e molti altri!

A partire da martedì 6 febbraio, partirà la nuova edizione del Festival di Sanremo 2024 e il primo super ospite della kermesse dovrebbe essere proprio Russel Crowe, attore internazionale e interprete, tra i tanti ruoli della sua carriera, del gladiatore Massimo Decimo Meridio, protagonista della pellicola Il gladiatore diretta da Ridley Scott. L'attore ha confermato lui stesso la sua presenza, pubblicando un video che è andato in onda a Viva Rai2! i ncui si rivolgeva, in un italiano fluente, ad Amadeus e Fiorello, dicendo che non vedeva l'ora di essere lì all'Ariston con loro!

Tra i tanti ospiti tuttavia abbiamo anche diversi talenti nostrani: gli ultimi rumors danno per certa Sabrina Ferilli, che presenterà la sua fiction Gloria, in onda la settimana dopo Sanremo2024. Ancora dal mondo della serialità arriverà il cast della fiction Rai di Mare Fuori: in attesa di vedere gli episodi in tv, i primi sei episodi della quarta stagione saranno disponibili su RaiPlay e, perciò, non sorprende che il cast si presenti per celebrare l'uscita della quarta stagione.

Ma sembra che anche una leggenda della musica italiana arriverà a omaggiare l'Ariston: Adriano Celentano, infatti, è atteso al Festival.Anche lo sport avrà un suo rappresentante con la stella del tennis Jannik Sinner, che ha battuto Novak Djokovic e si è guadagnato un posto alla finale degli Australia Open, settando un record per il tennis italiano.

Non ci resta che attendere le conferme definitive per questi super ospiti che andranno a emozionare e incantare il pubblico del Festival di Sanremo 2024.