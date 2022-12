Sanremo 2023, Silvia Toffanin rifiuta il palco dell’Ariston: i motivi

Gossip TV

"Silvia Toffanin non sarà a Sanremo: la proposta le è stata fatta ma ha declinato l’offerta", la nota stampa diffusa dall'Ansa. La conduttrice di Verissimo ha scelto di non essere presente alla kermesse canora del Festival di Sanremo

A Sanremo 2023 non ci sarà Silvia Toffanin. Il suo nome circolava da tempo come co-conduttrice di una delle serate del Festival ma, in una nota diffusa all’Ansa, Mediaset ha deciso di chiarire la questione questione:

“In merito alle indiscrezioni su una possibile partecipazione di Silvia Toffanin al Festival di Sanremo, fonti Mediaset precisano che la conduttrice di Verissimo non sarà presente alla manifestazione. È vero che la proposta è stata fatta ed è vero che Mediaset in questi casi non ha problemi a concedere liberatorie ai propri artisti, ma nello specifico – si apprende – Silvia Toffanin ha declinato l’offerta in quanto impegnata con il suo programma e non interessata a quel genere di prestazioni artistiche”

Secondo quanto riferisce Fanpage, inoltre, per la Toffanin ci sarebbe già stato un invito nell'edizione 2020 del Festival:

"Fonti Mediaset confermando il doppio invito ricevuto dalla conduttrice di Verissimo che non sarebbe stata contattata solo due anni fa, per prendere parte all’edizione 2020 del Festival. “Silvia Toffanin è stata contattata per la prima volta nel 2020 e ha rifiutato. È stata ricontattata quest’anno per prendere parte all’edizione 2023 e ha rifiutato ancora perché molto presa da Verissimo che va in onda due volte a settimana"

Le co-conduttrici confermate che affiancheranno Amadeus al Festival sono Chiara Ferragni (due sere) e Francesca Fagnani (una sera). Resta ancora molta curiosità su chi sarà la terza conduttrice della kermesse canora che si terrà da martedì 7 a sabato 11 febbraio prossimo.

