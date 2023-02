Sanremo 2023, Fiorello condurrà il Dopofestival con il suo Viva Rai 2!

Gossip TV

A sorpresa Amadeus ha annunciato che lo spazio dedicato al Dopofestival sarà condotto dallo storico amico e conduttore Fiorello, grazie al programma Viva Rai2! Scopriamo insieme cosa hanno rivelato.

L'annuncio è stato dato solo ieri, rendendo ufficiale che a occuparsi dello spazio del Dopofestival di Sanremo 2023 sarà Fiorello, storico amico e collega del direttore artistico e conduttore Amadeus.

Sanremo 2023, il Dopofestival sarà un Fiorello show!

Con il programma Viva Rai 2! Fiorello si occuperà dello spazio del dopofestival di Sanremo, nelle quattro serate della kermesse canora. L'annuncio è stato dato dallo stesso Fiore durante il TG1 della sera:

"Tutto nasce dal mio amore per il Festival...Facendo un programma che inizia alle 7 del mattino, non avrei potuto vederlo. Mi sono chiesto come potevo fare. L'idea è fare Viva Rai 2 subito dopo la fine del Festival. Sarà in diretta di notte su Rai 1, dopo il Festival. Si intitolerà Viva Rai 2 Viva Sanremo di notte"

Perciò, il suo programma, con cui è tornato in tv tutti i giorni dal lunedì al venerdì sul secondo canale ognu mattina, si sdoppierà e avrà un'edizione notturan, realizzata specificamente per il Dopofestival di Sanremo, su Rai 1, per poi tornare anche al mattino su Rai 2 con la formula classica. Il codnuttore scherzando l'ha definito un Viva Rai 2 Viva Sanremo bis e poi ha aggiunto: "Non dormirò. Faccio uso della noce moscata", con chiaro riferimento al Capodanno Gate che ha coinvolto gli allievi di Amici.

Sull'edizione speciale di Viva Rai2! il conduttore ha specificato che il programma avrà la durata di 1 ora e 45 minuti e sarà scandita da curiosità, news, da interviste e collegamenti con gli inviati di Sanremo.