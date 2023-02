Sanremo 2023, ex professore di Amici a ruota libera sui cantanti in gara: "Mengoni urla ed esagera, Ultimo è sopravvalutato"

Gossip TV

Il musicista ed ex coach di Amici Luca Jurman critica i cantanti in gara al Festival di Sanremo.

Stasera, sabato 11 febbraio 2023, su Rai 1 andrà in onda la finale della 73esima edizione del Festival di Sanremo. Nell'attesa, il musicista ed ex professore di Amici, Luca Jurman, ha rilasciato un'intervista a Fanpage in cui ha commentato le esibizioni dei 28 big in gara: da Giorgia a Marco Mengoni fino a Ultimo.

Luca Jurman senza freni sui big in gara a Sanremo 2023

Luca Jurman ha rilasciato un'intervista a Fanpage in cui ha parlato di Sanremo 2023 e detto la sua sui 28 cantanti in gara. Senza mezzi termini, l'ex professore di canto della scuola di Amici ha analizzato in particolar modo i brani e le esibizioni di Giorgia, Marco Mengoni, Ultimo, Madame, Elodie:

Giorgia è la numero uno in Italia, l’unica in grado di togliere il trono a Mina. Per quanto mi riguarda, cantava tra Levante e Ponente e non stava in centro. A livello di intonazione, a livello di suono, quell’acuto strano…magari stava male e non l’ha dichiarato. Non è da lei. Ha un’esperienza del palco, che non posso pensare che si sia emozionata. Non ha avuto timore neanche davanti a Pippo Baudo. E’ stata molto imprecisa. L’intonazione precaria, a volte calante, altre crescente. Lei è una che ha studiato, in questo mondo in cui ci si crede dei fenomeni perché si seguono dei tutorial. Io mi aspettavo da Giorgia, la sberla. Che arrivasse lei e mandasse tutti a casa. E invece no. Spero di ricredermi. Marco a un certo punto ha strafatto, come al solito. Lui inizia sempre bene, poi si mette a urlare ed esagera. Ma perché? Sei andato bene fin lì, fermati. È il favorito? Ci dimentichiamo che è il Festival della canzone italiana, non del cantante. Il brano di Marco Mengoni secondo te è un evergreen? Te lo ricordi? E non è vero che ci vuole più di un ascolto. Quando ascolti il pezzo di Mengoni, non pensi di avere sentito un brano pazzesco.

E ancora:

Madame non mi piace, mi ha stufato questo fatto che non si capisce mai niente di quello che canta. Sopravvalutata anche lei. Elodie ha un pezzo articolato da cantare e se l’è cavata bene, ma non la vedo da podio. Ultimo? Per me è Ultimo di nome e di fatto. No, non mi è mai interessato più di tanto. Anche lui è sopravvalutato, super pompato, tutti che parlano di lui ma ogni volta che lo sento dico boh. No, non è un prodotto discografico che mi sconvolge. Lo trovo anche abbastanza banale.

Jurman ha lanciato una frecciata anche a Mr Rain, che è salito sul palco dell'Ariston accompagnato da un coro di bambini. Secondo il musicista, Lazza sarebbe il cantante più interessante di Sanremo 2023:

Nazionalpopolare! Quella roba è una manovra di un paraculo… Senti, Povia c’è già stato. Di cattivissimo gusto per quanto mi riguarda. Il podio? Lazza, Marco Mengoni e i Cugini di Campagna. Tutto il resto è fuffa. Lazza è il più interessante, rispetto a tutte le cavolate che ho sentito dai giovani. Originale nella musicalità, ha strizzato l’occhio a Sanremo con un ritornello apprezzabile. Poi il Mengoni della situazione, perché ce l’hai lì, almeno lo usi.

