Sanremo 2023, Margo Mengoni: "Il palco di Sanremo è qualcosa di strano, non sai cosa potrà succedere"

Gossip TV

Marco Mengoni sta incantando il palco dell'Ariston a distanza di 10 anni dalla vittoria nella sessantatreesima edizione del Festival.

Marco Mengoni sta incantando il palco dell'Ariston a distanza di 10 anni dalla vittoria nella sessantatreesima edizione del Festival di Sanremo.

Marco Mengoni: "Sanremo è un qualcosa di strano, si mettono in moto fattori che non puoi prevedere"

Oggi, dopo la terza serata delle kermesse canora è il primo indiscusso per giura e pubblico ieri la platea si è sciolta in una standing ovation al termine della sua esibizione con Due Vite. Intervistato da Anna Pettinelli e Sergio Friscia ai microfoni di RDS, Mengoni ha parlato del suo ritorno all'Ariston.

Alla Pettinelli che gli ha chiesto se fosse stato agitato dopo la prima serata, il cantautore di Ronciglione ha risposto:

"Tantissimo! Non ero tanto agitato quanto provato dalle turbolenze emotive, che avvertivo e vedevo; come quando ad un certo punto ho visto l’orchestra che era molto carica, io li guardavo in faccia e vedevo i primi e i secondi violini con una faccia tesa e ho avvertito la tensione. Sanremo è un qualcosa di strano, si mettono in moto fattori che non puoi prevedere, quando sali sul palco non sai cosa può succedere. È difficile prevedere, mentre in tour sai cosa accade, sul palco di Sanremo è strano, poi ieri sera c’era anche Mattarella. E’ la seconda volta che canto davanti a lui."

Parlando della serata della cover che andrà in scena questa sera nel corso della quarta serata del Festival, Mengoni canterà "Let it Be” insieme al il coro internazionale The Kingdom Choir. Parlando dell'indimenticabile brano che ha scelto, ha dichiarato:

"Let it be è una di quelle canzoni che si fatica anche solo a definire canzoni. È molto di più, sono parole senza tempo, un inno potente. Ho pensato Sanremo fosse il palco giusto per ricordarci cosa rappresenti. E sono onorato che The Kingdom Choir abbiano accettato di salire su questo palco al mio fianco per proporla insieme, con le loro incredibili voci e la forza del gospel.