Maria De Filippi è fiera del Sanremo di Sangiovanni.

Sangio ha raccontato che, dopo essersi esibito sul palco dell'Ariston, la De Filippi lo ha contattato per fargli i complimenti.

Sanremo 2022: Le congratulazioni di Maria De Filippi a Sangiovanni

Nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo 2022, quella di mercoledì 2 febbraio 2022, Sangiovanni ha fatto il suo debutto sul palco dell'Ariston. L'ex allievo di Amici è stato il primo big ad esibirsi, ma, nonostante ciò, è apparso perfetto a suo agio. Sangio ha presentato il suo inedito Farfalle, contenuto nel suo nuovo album, Cadere Volare, che uscirà l'8 aprile.

Il giorno dopo la sua esibizione, l'artista è stato intervistato da Eleonora Daniele a Storie Italiane, e gli ospiti presenti in studio non si sono risparmiati con i complimenti. Sangiovanni, ovviamente, li ha ringraziati, ed ha poi cominciato a parlare del fatto che avesse sempre avuto la sensazione di dover essere il primo in scaletta. In più, il cantante ha dichiarato che il suo unico pensiero era dar vita ad una performance degna di nota, anche e soprattutto per essere all'altezza di Achille Lauro, il quale, a parer suo, la sera prima aveva aperto le danze in modo spettacolare.

Nel corso dell'intervista, è stato chiesto a Sangio se Maria De Filippi lo avesse contattato, e lui ha risposto:

Mi ha scritto che le è piaciuto molto il pezzo. Ma glielo avevo già fatto sentire, mi aveva già detto che le piaceva. Mi ha scritto che era orgogliosa di me e che sono stato bravo.

Anche la sua Giulia Stabile gli ha fatto sentire tutto il suo sostegno, pubblicando una IG Stories con scritto:

Chi dice che non è rimasto davvero a bocca aperta mente. Il mio bimbo ha spaccato.

