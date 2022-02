Sanremo 2022, Blanco svela un retroscena sul rapporto con Mahmood: "Abbiamo litigato perché..."

Gossip TV

La rivelazione di Blanco a Sanremo 2022.

Con la loro interpretazione coinvolgente di Brividi, Mahmood e Blanco hanno conquistato tutti. Intervistati da Rai Radio 2, i due cantanti, che sono i favoriti della 72esima edizione del Festival di Sanremo insieme a Elisa, hanno parlato del loro rapporto e svelato un retroscena sul video musicale del loro brano sanremese.

Blanco e Mahmood: il retroscena sul loro rapporto

A distanza di alcuni anni dalla sua vittoria al Festival di Sanremo, Mahmood è tornato sul palco dell'Ariston insieme a Blanco. Un sodalizio artistico che ha conquistato sia la critica che il pubblico con il brano Brividi. "Sembro tranquillo, ma in realtà me la sto facendo addosso. Sono venuto qui con il mood di divertirmi. Mi sono detto ‘che bello, ho l’opportunità di salire su un palco del genere, devo divertirmi e poi sono con Ale’. Per adesso ho fatto soltanto tre concerti, sono all’inizio" ha confessato Blanco a Rai Radio 2.

Blanco ha poi continuato l'intervista rivelando un retroscena del suo rapporto con Mahmood: "Volete una cosa sul video musicale? Posso dirlo, io e lui abbiamo litigato. Perché mi ricordo che volevo buttarmi nell’oceano, volevo proprio farlo e lui no. Quindi per questo abbiamo litigato. Un imprevisto? Prima di salire sul palco ci diamo un bacino tipo quello della buona notte della serie ‘dai andiamo spacchiamo’, ci vogliamo tanto bene ed è straordinario".

"Ragazzi eravamo ad Amsterdam con 5 gradi e questo si voleva buttare in oceano" ha spiegato Mahmood "Io gli ho detto ‘dobbiamo andare a Sanremo non ti buttare in acqua adesso. Se devo tenerlo a bada? No è un 50%, ci teniamo a bada a vicenda. Diciamo che è uno scambio. Sì è vero, prima di scendere la scale ci diamo un bacio sulla guancia. Io gli voglio tanto bene a questo ragazzo qua, è proprio bello fare questa esperienza con te!".

