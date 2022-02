Sanremo 2022, Ma come ti vesti - Festival Edition: Laura Pausini regina assoluta, Truppi non classificato

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme i migliori e peggiori look della prima serata della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo, con Amadeus, in diretta dal palco dell’Ariston su Rai 1.

Continuano le pagelle della seconda edizione di Ma come ti vesti - Festival Edition, un resoconto dettagliato e pungente dei Look migliori e peggiori della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo. Lungi da noi giudicare il talento canoro dei Big in gara, ecco una carrellata delle scelte stiliste più azzeccate, quelle che ci hanno fatto battere il cuore e strappato un applauso, e quelle che proprio avremmo preferito non dover vedere. Dopo le perplessità della prima serata, nel secondo appuntamento con la kermesse musicale più amata d’Italia, Amadeus continua con il trend del nero sfavillante, mentre Laura Pausini si prende il palco dell’Ariston con un’eleganza perfetta e Lorena Cesarini lascia di stucco con il terzo cambio d'abito.

I look di Presentatore, Co-conduttrice e Ospiti

Amadeus in Gai Mattiolo giacca revers prugna con applicazioni sfavillanti in nero, pantalone slim e immancabile papillon, nascondono una camicia bianco verginale zigrinata. Lo stilista sembra aver scelto come filo conduttore della nuova avventura sanremese di Amadeus il tema del black brillantinato e noi apprezziamo, riproposto anche in versione grigio perla, purché non si ecceda. Voto: 8

Lorena Cesarini si presenta sul palco dell’Ariston molto emozionata. Bella l’acconciatura chic, in dubbio il make-up che non valorizza il volto dell’attrice. Bello il vestito color cipria, firmato Pierpaolo Piccioli per Maison Valentino, con inserti orizzontali glitterati che formano una pioggia sul tessuto fluido della gonna. Nulla di sorprendente, come invece è lo splendido collier che abbraccia il collo sottile della co-conduttrice. Scelta bizzarra quella del terzo cambio d'abito che ci lascia perplessi, quasi scioccati. Chiaro il richiamo alla terra africana, ma poteva essere fatto in modo molto più elegante. Voto: 6 ½

Laura Pausini porta in alto la bandiera dei look total-black che stanno invadendo il Festival. Vestito lungo e avvitato, attraversato da onde di similpelle che donano brio all’abito Versace creato da Nick Cerioni, bello il make-up che illumina il volto della cantante con le giuste proporzioni, realizzato da Max Factor Italia, bella anche l’acconciatura semplice ma lucente spezzata dall’orecchino brillante, che segue i movimenti della Pausini. Voto: 9

Checco Zalone compensa con la sua simpatia un look che lo fa assomigliare ad un docente bacchettone di recitazione. Completo spezzato, composta dalla giacca di velluto nero e da un pantalone antracite con banda laterale, come la maglia a collo alto che abbraccia pericolosamente il mento dell’artista. L’outfit non ci convince dunque… Voto: 5½

Gaia Girace e Margherita Mazzucco meravigliose nei loro abiti d’effetto ma semplici. Scollo profondo che si adatta alla figura snella color fucsia per Gaia, una pioggia di tulle e ricami di perline per Margherita in un bellissimo color lavanda che risalta i suoi occhi. Voto: 8

I look dei Cantanti in gara

I Big promossi

Le Vibrazioni , ammettiamo un po’ a sorpresa, portano a casa una sufficienza con i loro look firmati Gaelle Paris. Meraviglioso il capo-spalla del frontman, damascato e luccicante, azzeccati i look total black, audaci gli shorts pitonati ma in linea con lo spirito super rock della band, che è riuscita ad abbinare addirittura gli strumenti musicali al look. Per l’impegno arriva un voto di approvazione. Voto: 6

Emma stupisce pur rimanendo in perfetto stile rock romantico. La cantante indossa un abito Gucci con maniche lunghe, vertiginoso scollo a cuore, impreziosito da una fusciacca in vernice nera che nel complesso esalta la figura, mentre lasciano interdetti le calze a rete, che potevano essere evitate senza che nessuno di noi ne risentisse nel profondo. Poco azzeccata la scelta del collier, avremmo preferito qualcosa di più morbido e meno vittoriano, mentre perfetto il make-up e il caschetto asimmetrico al mento. Nel complesso, Emma raggiunge una sufficienza. Voto: 6½

Matteo Romano approvato. Finalmente un ragazzo della generazione Z che ha ancora chiaro come mixare l’antico e il moderno, senza scadere nella pura moda street, poco adatta all’occasione. Giacca stile Eisenhower, pantalone super chic stretto al polpaccio, anfibio in palle in stile militare, il tutto firmato Armani. Unica pecca la camicia fin troppo scollata per lo stile del capo-spalla. Voto: 7

Iva Zanicchi ha una vera e propria ossessione per le maglie in acrilico a collo alto, e nessuno capisce il perché. Agghindata con un poncho brillantinato di Artemio Cabassi che gioca sulle trasparenze, completamente vestita di nero, premiamo Iva per due semplici ragioni. La prima il make-up meraviglioso e quel colore di rossetto che tutte dovremmo acquistare al più presto prima dell’estate; la seconda per il coraggio di aver indossato un paio di tacchi vertiginosi, che le hanno causato un piccolo incidente sul palco. Voto: 6

Elisa indossa un abito fluttuante ed etereo firmato Maison Valentino, bianco optical. Bello l'incrocio sulla scollatura e le maniche a strascico che creano un movimento gicoso e plateale. Pessimo il make-up in stile guerriera elfica che non mette in risalto il volto della cantante. Da copiare l'anello cool che abbraccia tutta la mano con perle opalescenti. Nel complesso un look che ci soddisfa, anche se non ci fa dire wow. Voto: 7 -

Fabrizio Moro sei vita in questo completo total-black. Certamente non un outfit innovativo, ma intramontabile e portato con maestria dal cantante, che sembra a suo agio anche abbandonando i panni gipsy e indossando un paio di mocassini argento tempestati da pietre che riflettono la luce del palco. Unica pecca l'acconciatura che poteva essere domata ulteriormente, ma del resto Moro non è famoso per trovarsi a suo agio nel look ingessato, come dimostra anche l'anello in opale nero. Voto: 7 +

Tanani perfetto nel completo realizzato per lui da Nick Cerioni e firmato Dior. Meraviglioso il color perla che tende all'indaco, elegante e fresco dopo tutto questo nero. Bella la camicia street style con colletto oversize, super cool le spalline militari che aspettano di essere adornate da tante medaglie, chissà se anche da quella della vittoria del Sanremo. Per noi il cantautore ha superato la prova... Voto: 8

Classifica dei look che non ce l’hanno fatta

Sangiovanni sembra aver deciso di non voler consultare un hair-stylist prima che il mondo finisca. Completo firmato Diesel, che poteva essere maggiormente valorizzato in un altro colore, con un altro effetto, senza una t-shirt a maniche lunghe che assomiglia ad una maglia della salute. Il rosa sembra essere l’unico colore capace di spezzare la monotonia del total-black, che la fa da padrone, ma questa nuance non ci convince, in particolare abbinata alla sneakers psichedelica e ad una cascata di croci degne delle migliori serate estive nella periferia romana. Volendo dare fiducia al giovane talento, e apprezzando lo smalto glitterato super cool, mostriamo clemenza e speriamo in un rapido recupero. Voto: 5

Giovanni Truppi non abbiamo parole. Pantalone morbido color taupe, canottiera (si avete letto bene), che mette in mostra un fisico ben diverso da quello sfoggiato dal semi-nudo di Achille Lauro. Questa tendenza a mostrare semplicità sul palco sanremese deve essere abolita ora, firmiamo la petizione. A Sanremo non si può andare con la canotta da mare, neppure se sei un cantautore cervellotico con un grande talento. Voto: Non Classificato

Ditonellapiaga e Rettore si presentano sul palco dell'Ariston con un look disco anni Settanta in black and white. Un'idea vista e rivista, non convince la rosa glitter rosso fuoco sulla giacca di Ditonellapiaga, che invece di impreziosire il look ci ricorda quello di un domatore di leoni, oltre che allo scontato rossetto abbinato all'unico dettaglio vivace del completo. Rettore può permettersi tutto perché è un mito, ma i mezzi guanti di pizzo nero no. Nel complesso non possiamo premiare il duo con una sufficienza, ma attendiamo con pazienza che le cantanti mostrino un feeling in fatto di moda, pari alla chimica artistica che le lega. Voto 5

Irama ha scelto il look di un santone di yoga che si è appena convertito all'era moderna. Filippo ma cosa ci combini, noi avevamo grandi aspettative su di te! Maglia a rete, vista rivista e rivista ancora - praticamente indossata da tutti i cantanti che si siano mai definiti rock o prog - perfetta per la pesca della domenica, pantalone slim, anfibi immancabili, capello selvaggio acconciato in stile paggetto e orecchino pendente che ricorda tanto quello dei vecchi film western. Non parliamo della collana spessa che stona terribilmente. Siamo molto delusi Irama, ti becchi un voto basso e uno "shame on you". Voto: 4

Aka7even complimenti per essere riuscito ad acchiappare un fenicottero in libertà e averlo trasformato in un completo total... Non sapremo come definirlo onestamente. Bella l'idea se fosse stata la camicia, data l'età giovanissima del cantante e lo stile musicale che fa ballare gli spettatori di tutte le età. Agghiacciante la proposta di questo blocco di colori , foglie e palme firmato Stella McCartney con il must dell'anfibio. Voto: 4

