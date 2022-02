Sanremo 2022, Amadeus sbotta in conferenza stampa: "Morandi favorito da Jovanotti? Scusami ma è una cazzat*!"

Gossip TV

Alla vigilia della finalissima del Festival, il conduttore e direttore artistico si indispone con i giornalisti: "Invece di parlare della meravigliosa serata di ieri, si cerca di vedere il marcio"

Nel corso della quarta conferenza stampa, prima della finalissima della 72esima edizione Festival di Sanremo che andrà in onda oggi, sabato 5 febbraio, il conduttore e direttore artistico della kermesse, Amadeus, è sbottato sulla questione Morandi- Jovanotti. Vedendo l’insistenza di alcuni giornalisti nel voler fare polemica a tutti i costi, Amadeus non è riuscito a trattenersi. La questione è quella del doppio ruolo di Jovanotti come autore del brano in gara di Morandi e come super ospite che potrebbe aver favorito il cantante in gara che, nella serata delle cover, si è posizionato al primo posto. "Gianni Morandi favorito dalla presenza di Jovanotti? Scusami ma è una cazza**", ha dichiarato il conduttore.

“Siamo qui a fare le pulci alla presenza di Jovanotti, sono veramente dispiaciuto", ha proseguito. “Io sono uno che si assume sempre le sue responsabilità, anche quando faccio il 42%. Oggi con il 60% di share me la voglio proprio godere. Sono una persona estremamente corretta. All'ultimo è stato concordato un evento a sorpresa: erano tre anni che speravo venisse. È venuto per amicizia verso Gianni e si è fermato perché un altro amico glielo ha chiesto. Credo che la gente sia estremamente intelligente e non veda sempre il marcio in ogni cosa. Non c'è questa sensazione neanche da parte degli stessi cantanti".

Il direttore artistico ha anche fatto sapere che il cantautore è intervenuto a titolo gratuito:

"Piena libertà per gli artisti, su brani e sugli ospiti nella serata delle cover, anche senza doverli annunciare in anticipo, anche all'ultimo momento, come è stato per l'esibizione di Jovanotti al fianco di Gianni Morandi: ognuno può fare come vuole. Non sapevo della presenza di Jovanotti fino a 24 ore fa, è stato tutto concordato all'ultimo. Ma è tutto regolare, anche l'esibizione successiva: lo conosco da tempo, lo aspetto a Sanremo da tre anni, appena saputo che veniva non me lo sono fatto sfuggire e l'ho tenuto: avrei fatto lo stesso se, ad esempio, arrivava Vasco Rossi. Tra l'altro non ha promosso il suo brano 'La Primaverà', è venuto in amicizia e non ha percepito un centesimo!"

