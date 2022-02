Sanremo 2022: Mahmood & Blanco ancora in testa alla Classifica ma continua la rimonta di Morandi dopo la quarta serata

Anticipazioni TV

Gianni Morandi vince la serata di Sanremo 2022 dedicata alle Cover e ai Duetti e sale di un gradino nella Classifica generale. In testa ancora Mahmood & Blanco, scende invece in terza posizione Elisa.

Si è conclusa anche la quarta serata del Festival della Canzone Italiana, quella dedicata alle Cover e ai Duetti, con un podio, ovviamente un Vincitore, ma soprattutto una nuova Classifica. Partiamo proprio dai cantanti che hanno trionfato nella penultima Serata di Sanremo 2022: Primo classificato Gianni Morandi insieme al super ospite a sorpresa, l'amico di sempre, Jovanotti; Secondo posto per gli amatissimi Mahmood & Blanco; terza posizione, tutta al femminile, per Elisa accompagnata dalla ballerina Elena D'Amario. La cantante, alla fine della sua esibizione, ha ricevuto un videomessaggio da Giorgio Moroder in persona: "Uno speciale saluto a Elisa. Questa canzone mi ha portato l'Oscar e tanta tanta fortuna. Auguro anche a te tanta fortuna con il Festival".

Il premio è stato consegnato dal presidente della regione Liguria, Giovanni Toti. I 25 cantanti in gara, sono stati votati dal pubblico attraverso il televoto (con un peso del 34 per cento sul risultato complessivo), dalla giuria della sala stampa, tv, radio e web (33 per cento) e dalla demoscopica 1000 (33 per cento). La media delle percentuali complessive di voto ottenute durante la serata e quelle delle serate precedenti determina una nuova classifica generale.

Sanremo 2022: La nuova Classifica generale dopo la Quarta Puntata

La nuova classifica generale del Festival di Sanremo che tiene conto del giudizio delle tre giurie (sala stampa, televoto e demoscopica) sulle cover eseguite dagli artisti nella quarta serata. Mahmood & Blanco ancora in testa, Elisa scende dal primo gradino del podio e passa in terza posizione, mentre continua la rimonta di Gianni Morandi che sale al secondo posto.

Mahmood & Blanco - Brividi

Elisa - O forse sei tu

Gianni Morandi - Apri tutte le porte

Irama - Ovunque sarai

Sangiovanni - Farfalle

Emma - Ogni volta è così

La Rappresentante di Lista - Ciao Ciao

Massimo Ranieri - Lettera di la' dal mare

Fabrizio Moro - Sei tu

Michele Bravi - Inverno dei fiori

Achille Lauro - Domenica

Matteo Romano - Virale

Dargen D'Amico - Dove si balla

Aka 7even - Perfetta così

Noemi - Ti amo non lo so dire

Ditonellapiaga e Rettore - Chimica

Iva Zanicchi - Voglio amarti

Giovanni Truppi - Tuo padre, mia madre, Lucia

Rkomi - Insuperabile

Le Vibrazioni - Tantissimo

Yuman - Ora e qui

Highsnob e Hu - Abbi cura di te

Giusy Ferreri - Miele

Ana Mena - Duecentomila ore

Tananai - Sesso occasionale

