Pechino Express, Antonella Fiordelisi: "La mia caduta? Mortale! Le Ballerine senza conoscerci ci hanno detto che..."

Le ultime rivelazioni di Antonella Fiordelisi sul Gf a Pechino Express.

Dopo aver partecipato all'ultima edizione Vip del Grande Fratello, Antonella Fiordelisi si è rimessa in gioco a Pechino Express. La giovane influencer, infatti, sta condividendo il viaggio lungo La Rotta del Dragone in coppia con la modella Estefania Bernal, l'ex naufraga de L’Isola dei Famosi.

Antonella senza freni

Per Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal, in passato ex protagoniste rispettivamente del Grande Fratello Vip e de L'Isola dei Famosi, l'esperienza a Pechino Express si sta rivelando ricca di emozioni e colpi di scena. Intervistata da Fanpage, l'ex concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini ha parlato del rapporto nato con la modella, con la quale forma la coppia Italia - Argentina:

Grazie a Pechino abbiamo avuto modo di conoscerci, siamo state insieme 24ore su 24 [...] Siamo state fortunate, ci siamo trovate fin da subito e non abbiamo praticamente mai litigato. A volte lei mi ha trattenuta dal dire e fare certe cose, dovrei imparare a stare più zitta [...] A inizio tappa ci siamo messe a correre e sono caduta per le scale. Era una caduta mortale, se non avessi avuto lo zaino mi sarei fatta più male...

Noi antipatiche? Forse un pò hanno ragione, non è che siamo proprio simpaticissime. A volte, dipende dalle situazioni. La coppia delle Ballerine (composta da Megan Ria e Maddalena Svevi ndr) Fondamentalmente sono anche delle brave ragazze, ma senza conoscerci ci hanno detto che in questo gioco si usa molto la testa e noi non ce l'avremmo fatta.

Antonella ha poi parlato di Nikita Pelizon, sua amica nella Casa del Gf Vip. Senza troppi giri di parole, la Fiordelisi ha svelato il motivo che l'ha spinta a chiudere il rapporto con la vincitrice del reality show di Canale 5:

Siamo state amiche molto strette, poi purtroppo per alcuni aspetti caratteriali non ci siamo trovate.

